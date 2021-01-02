Подробности назначения аргентинца в парижский топ-клуб.

Похоже, главный зимний трансфер в Европе уже случился. Правда, на тренерской скамейке. «ПСЖ» ожидаемо объявил о назначении Маурисио Покеттино.

Контракт с 48-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2022 года. При этом имеется опция продления соглашения еще на один сезон.

— Я очень счастлив. Это назначение — большая честь для меня. Благодарю руководство клуба за доверие. «ПСЖ» всегда занимал в моем сердце особое место. У меня остались прекрасные воспоминания об этой команде, а особенно — об уникальной атмосфере на ее домашнем стадионе. Я возвращаюсь в «ПСЖ» с большими амбициями. С нетерпением ожидаю возможности поработать с одними из самых талантливых игроков в мире. У команды фантастический потенциал. Я буду делать все, чтобы привести «ПСЖ» к успеху во всех турнирах. Мой тренерский штаб попытается придать команде тот боевой и атакующий стиль, который всегда нравился парижским фанатам, — сказал Покеттино в интервью клубной пресс-службе.

Почему уволили Тухеля

Предшественнику аргентинца — Томасу Тухелю — не повезло. Смотрите сами: еще в августе «ПСЖ» играл в финале Лиги чемпионов. Вот оно, исполнение мечты шейхов, вложивших в клуб огромные средства! Да, парижане уступили «Баварии» с минимальным счетом 0:1. Однако все равно вошли в историю: ранее красно-синие в финалах Лиги чемпионов не участвовали.

Если вы посмотрите на турнирную таблицу французской лиги 1 прямо сейчас, то увидите непривычную для последних лет картину. Лидер — тот самый «Лион», который впервые за долгое время не попал в еврокубки из-за досрочного завершения минувшего сезона. Второй — «Лилль», у которого такое же количество очков (36). А вот «ПСЖ» — третий. Правда, со смехотворным отставанием в один балл.

Да, красно-синих нельзя назвать гегемонами Франции в этом сезоне. Они, представьте себе, проигрывают! И не только «Лиону» и «Монако». Но еще и «Лансу». Однако давайте будем честными: свое очередное чемпионство парижане возьмут. Скажется и звездный состав, и победный опыт. Скорее можно поверить в провал «Ювентуса» в серии А.

Отставка Тухеля вряд ли связана с результатами. Тем более, что «ПСЖ» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, а именно на этом турнире сосредоточены приоритетные задачи руководства парижан.

По информации журналиста Ромена Молины, Тухель просто поссорился с игроками. Во время матча группового турнира Лиги чемпионов с «Истанбулом», прерванного из-за расистского скандала, немец просил вернуться футболистов на поле. Игроки негативно отреагировали на эту просьбу, в результате чего разгорелся конфликт.

Некоторое подтверждение этой точки зрения можно найти и в заявлении «ПСЖ», опубликованном в связи с увольнением Тухеля. О результатах — ни слова.

— Я хотел бы поблагодарить Томаса Тухеля и его штаб за все, что они дали клубу. Томас вложил много энергии и страсти в свою работу. Конечно же, мы будем помнить те хорошие времена, которые провели вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем, — сказал президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

Communiqu? du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 29, 2020

Кажется, Тухель не будет долго грустить. Мало того, что ему положена солидная компенсация за досрочное расторжение контракта: 6 миллионов евро (Bild). Так еще и претендентов на специалиста достаточно: и «Арсенал», и «Челси».

Что ждет Покеттино

Начало — априори хорошее, ведь Маурисио выступал за парижский клуб в качестве игрока: с 2001 по 2003 год.

Значит, болельщики примут аргентинца хорошо. Естественно, когда вернутся на трибуны.

Это подчеркнул и Аль-Хелаифи в заявлении на официальном сайте клуба:

— Мы очень рады пригласить Маурисио Покеттино. Горжусь тем, что наш бывший капитан вернулся в «ПСЖ». Этот клуб всегда оставался для него домом. Возвращение Покеттино идеально соответствует нашим амбициям. Для клуба начинается новая глава, которая порадует болельщиков.

Действительно ли аргентинец соответствует амбициям «ПСЖ»? Ведь трофеев в «Тоттенхэме» — ноль. Кажется, соответствует. Во-первых, «шпоры» при Покеттино постоянно держались в топе премьер-лиги. Во-вторых, сотворили историю, сыграв в финале Лиги чемпионов. Последнее — то, что и надо шейхам, голодным до победы в главном клубном турнире Европы.

Уже появились слухи о первых трансферах Покеттино в новом клубе. Здесь и Кристиан Эриксен, страдающий в «Интере». И Деле Алли, называющийся приоритетной целью аргентинца. И даже Лионель Месси. Впрочем, последнего хотят все.

Покеттино и так располагает составом, способным выиграть Лигу чемпионов. Главное для аргентинца — спокойствие как в отношениях с требовательным руководством, так и со звездными игроками. Тогда печальная история Тухеля точно не повторится.