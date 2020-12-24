У богатых свои причуды. «ПСЖ» уволил Тухеля через четыре месяца после финала Лиги чемпионов

Главный тренер парижан отправлен в отставку.

Вся история завершившегося в четверг романа Томаса Тухеля с «ПСЖ» — сплошной парадокс, начиная с назначения немецкого специалиста. Клуб, который мечтает стать грандом в европейском и мировом масштабе, приучил к тому, что скупает звезд и доверяет тренировать их исключительно именитым специалистам. На фоне Карло Анчелотти и Лорана Блана кандидатура Тухеля выглядела скромно. Как футболист он так и не поднялся выше второй бундеслиги и рано завершил карьеру из-за хронических проблем с суставами. Как тренер, несмотря на красивую игру дортмундской «Боруссии», выиграл только Кубок Германии, хотя есть мнение, что «шмели» под его началом действовали эффектнее, чем при Юргене Клоппе.

Как раз о стиле, а не о трофеях Тухель говорил после своего приезда в Париж. Тогда же в прессе активно обсуждали тему Неймара, который якобы выразил сомнения в перспективах немецкого тренера и задумался об уходе. Но даже если в этом была доля правды, личное общение Тухеля с бразильцем сняло все вопросы, а по ходу первого сезона самый яркий игрок «ПСЖ» говорил: «Нам нравится то, что делает Тухель, как он тренирует, и то, что он находится в постоянном контакте с игроками».

Неймару была по душе его новая роль на поле, ведь новый тренер давал ему максимальную свободу и доверял роль «десятки». У Тухеля в принципе было много любопытных идей. Например, он превратил Маркиньюса в классного опорного полузащитника, а потом нашел схему, в которой нашлось место почти всем звездам атаки. Хотя сначала казалось, что наличие двух форвардов, которых поддерживают с флангов Неймар и Ди Мария, — чистой виды авантюра.

? Paris Saint-Germain have their lowest points total (35) at Christmas in 10 seasons under Qatari Sports Investment



? Official announcement of Thomas Tuchel's sacking to be announced shortly with Mauricio Pochettino set to takeover



? Cc. Man Utd supporters pic.twitter.com/u6qZzt2Mdb — WhoScored.com (@WhoScored) December 24, 2020

Однако это работало и во Франции, и в Лиге чемпионов. Турнире, победа в котором была и остается хрустальной мечтой владеющих клубом катарских шейхов. Летом до нее оставался один шаг, но «Бавария» оказалась слишком хороша, чтобы позволить увезти «ушастый» кубок в Париж. Хотя «ПСЖ» тоже был в полном порядке и, столкнувшись с кадровыми проблемами, показал себя не только тактически гибкой командой, но и коллективом, у которого есть характер. Без него не было бы ни невероятного четвертьфинала с «Аталантой» с двумя голами на последних минутах, ни выхода в плей-офф нового розыгрыша, где чемпионы Франции оказались в шаге от провала в группе смерти с «Лейпцигом» и «МЮ».

Но даже это не спасло Тухеля от увольнения, и, возможно, недовольство игрой и результатами — только предлог. Правда, со спортивной точки зрения (даже при худшем к Рождеству результате с момента прихода катарских миллиардов) не все так печально, и на то были объективные причины. Коронавирус, травмы, жесткий календарь... Как нам все это знакомо! Томас говорил, что расписание матчей убивает футболистов, и прежде всего — играющих за сборные звезд. Только причины парижского развода иные.

Tuchel aura malgr? tout su insuffler une ?me de guerrier ? cette ?quipe, cr?ant un v?ritable groupe aux allures d'une grande famille unie, soud?e et pr?te ? d?fendre les couleurs Rouge et Bleu contre vents et mar?es.



Merci et bonne route, TT. ? pic.twitter.com/pr0V5cZ5G6 — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) December 24, 2020

То, что Тухель не самый простой человек, стало понятно еще в Дортмунде, откуда он ушел при действующем контракте из-за скандала с первыми лицами «Боруссии». В Париже он в первый же год работы разругался с уволенным позднее спортивным директором Антеру Энрике, который не купил затребованных игроков. Теперь недопонимание возникло с занимающим данный пост Леонарду, а первый звонок прозвенел, когда клуб не пошел навстречу Тухелю и не предложил новый контракт Тиагу Силве. До этого был уход Кавани. Тренер говорил о важности форварда, но уругваец обиделся на клубных боссов настолько, что отказался доигрывать Лигу чемпионов.

Осенью, как уверяет французская пресса, тренеру отказали в отношении кандидатур Рюдигера и Луиса Суареса. Вдобавок ко всему достоянием общественности становились истории конфликтов внутри команды. То тренером были недовольны Мбаппе с Неймаром, то мало играющий Икарди, то все остальные, обращавшие внимание на особое отношение к южноамериканским звездам. Много разговоров было о стиле и тактике, которые не вызывали восторга как у прессы, так и у футболистов. А так как Тухелю не предлагали продлить истекающий летом 2021 года контракт, расставание, несмотря на неоднозначность ситуации, кажется логичным.

Thomas Tuchel has been fired by PSG, per @cfbayern



They beat Strasbourg 4-0 yesterday in their last game before Christmas ? pic.twitter.com/sQJhmOUQwK — B/R Football (@brfootball) December 24, 2020

Напряжение достигло критической массы, и в клубе решили не дожидаться взрыва. По крайней мере, так выглядит картина увольнения тренера, который накануне выиграл со счетом 4:0. У богатых свои причуды, и, возможно, теперь с ними познакомится Маурисио Покеттино. Тухеля же ждет АПЛ — такие специалисты на дороге не валяются.