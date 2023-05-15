«Головин без магии». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Лилля» ( 0: 0).

Безжизненная ничья

L'Equipe делает акцент на том, что «Монако» после ничьей с главным конкурентом за путевку в Лигу Европы сохраняет преимущество над «Лиллем». При этом игру монегасков назвали непривлекательной — после трех моментов в первые полчаса выбравшие осторожную расстановку красно-белые не создали ничего. Пятиочковую фору для «Монако» сохранили сейвы Нюбеля, а согласно цитате защитника Дисаси, «идея заключалась в том, чтобы не проиграть».

Портал Maxifoot тоже не в восторге от качества игры, отметив, что афиша выглядела привлекательной, а шоу не было. Лучшим назван спаситель «Монако» Нюбель, чью игру оценили восьмеркой. Головина же наградили самой низкой в команде двойкой и следующим комментарием: «Такой креативный игрок, несомненно, мог стать ключом к открытию этого матча. Только вот атакующего полузащитника не было. Если не считать заблокированного удара во втором тайме, он ни разу не был опасен».

Сайт Get French Football News решил не отставать от коллег и назвал ничью на «Луи II» безжизненной. Показательны и оценки, ведь сразу пяти футболистам «Монако», включая Головина, выставили пятерки.

А по версии Homme du Match игру российского легионера оценили четверкой. Этот портал чаще хвалит Головин, но в этот раз у него самая низкая оценка в команде и следующий комментарий: «Очень плохой матч россиянина, который не был хранителем монегасской игры. Недостаточный».

В свою очередь Monaco Tribune в своем материале нашел как позитив, так и негатив. Издание отмечает, что ничья позволяет сохранять отрыв в гонке за четвертым местом, однако шансы на место в тройке и участие хотя бы в квалификации Лиги чемпионов стремительно тают. При этом издание из княжества признает: «Лилль» был острее, и нули на табло сохранил великолепно сыгравший Нюбель.

«Монако» — «Лилль» — 0:0. Александр Головин. Фото Global Look Press

Он может быть лучше

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops был больше нацелен на негатив. Два традиционных топа — Нюбель и Матазо, а провалов сразу три. Там в компании с вечно критикуемыми Боаду и Минамино в этот раз оказался и Головин.

«В матче с прямым конкурентом за место в Лиге Европы от одного из наших лучших игроков ждали очень многого. К сожалению, россиянин никак не повлиял на игру и ни разу не смог сделать нужный ход в нужный момент. Без магии», — объяснила свое мнение редакция сайта.

Это дало шанс в комментариях высказаться одному из постоянных критиков нашего легионера. «Наконец вы понимаете, что Головин блещет только против команд, которые находятся в пределах нашей досягаемости. Как только уровень поднимается, мы этого больше не видим. Это системно, это реальность, это факт, это каждый раз подтверждается. Сумасшедшие люди сравнивали его с Де Брейне, который забивает «Реалу» в полуфинале ЛЧ. Сумасшедшие люди говорили, что он лучший игрок в лиге. Он хороший игрок, когда у него есть мяч, и не более того. Он неизбежно будет сильнее в более сильной команде. Но проблема в том, что он не повышает уровень, когда команда слабее», — написал Oumario .

«Кажется, что Головин не хорош, потому что другие не хороши. Нет: другие не хороши, потому что Головин их не делает лучше», — поддержал данную позицию ASM1973.

«Головин вытаскивал нас из крапивы гораздо чаще, чем Диатта, Минамино, Якобс или Мартинш. Его выступления нам могут показаться недостаточными (сегодня это так, я согласен), но лично я бы стремился найти игроков на замену Диатта, Желсону и Минамино. Лучший способ прогресса — замена слабых звеньев полезными игроками», — возразил критикам Faf .

«Посмотрите на статистику Голо против больших команд... Это почти ничего... Хорошо блистать против «Анже», «Аяччо» и «Лорьяна», но когда вы должны быть великим игроком, вы играете решающую роль против больших клубов из топ-5 или в Лиге чемпионов», — продолжил тему Umberto .

«Немного резко, но что мы сегодня предложили Головину? Слева от него ставим Якобса, справа Минамино, который не сделал ни одной передачи и для которого важно как можно быстрее избавиться от мяча, и Боаду, который не умеет открываться и обыгрывать. Не уверен, что даже лучший игрок мира был бы сегодня более выдающимся, чем Головин», — заметил Tiussman.

«Голо играл «десятку», на якобы его настоящей позиции. Я согласен, что вокруг него не было ничего. Но все эти ребята составляют нашу команду. Так что не удивляйтесь и нашему уровню. Мы на своем месте, вот и все», — словно поставил пессимистичную точку Asmatic.