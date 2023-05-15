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15 мая, 09:00

«Головин без магии». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Монако» — «Лилль» — 0:0. Александр Головин (слева).
Фото Global Look Press
«Монако» — «Лилль» — 0:0. Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Лилля» (0:0).
Франция. Лига 1. 35-й тур
14 мая, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:0
Лилль

Безжизненная ничья

L'Equipe делает акцент на том, что «Монако» после ничьей с главным конкурентом за путевку в Лигу Европы сохраняет преимущество над «Лиллем». При этом игру монегасков назвали непривлекательной — после трех моментов в первые полчаса выбравшие осторожную расстановку красно-белые не создали ничего. Пятиочковую фору для «Монако» сохранили сейвы Нюбеля, а согласно цитате защитника Дисаси, «идея заключалась в том, чтобы не проиграть».

Портал Maxifoot тоже не в восторге от качества игры, отметив, что афиша выглядела привлекательной, а шоу не было. Лучшим назван спаситель «Монако» Нюбель, чью игру оценили восьмеркой. Головина же наградили самой низкой в команде двойкой и следующим комментарием: «Такой креативный игрок, несомненно, мог стать ключом к открытию этого матча. Только вот атакующего полузащитника не было. Если не считать заблокированного удара во втором тайме, он ни разу не был опасен».

Александр Головин (с&nbsp;мячом) против Бафоде Диаките. Головин и «Монако» все ближе к еврокубкам. Выстояли в матче с принципиальным конкурентом

Сайт Get French Football News решил не отставать от коллег и назвал ничью на «Луи II» безжизненной. Показательны и оценки, ведь сразу пяти футболистам «Монако», включая Головина, выставили пятерки.

А по версии Homme du Match игру российского легионера оценили четверкой. Этот портал чаще хвалит Головин, но в этот раз у него самая низкая оценка в команде и следующий комментарий: «Очень плохой матч россиянина, который не был хранителем монегасской игры. Недостаточный».

В свою очередь Monaco Tribune в своем материале нашел как позитив, так и негатив. Издание отмечает, что ничья позволяет сохранять отрыв в гонке за четвертым местом, однако шансы на место в тройке и участие хотя бы в квалификации Лиги чемпионов стремительно тают. При этом издание из княжества признает: «Лилль» был острее, и нули на табло сохранил великолепно сыгравший Нюбель.

«Монако» — «Лилль» — 0:0. Александр Головин.
Фото Global Look Press

Он может быть лучше

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops был больше нацелен на негатив. Два традиционных топа — Нюбель и Матазо, а провалов сразу три. Там в компании с вечно критикуемыми Боаду и Минамино в этот раз оказался и Головин.

«В матче с прямым конкурентом за место в Лиге Европы от одного из наших лучших игроков ждали очень многого. К сожалению, россиянин никак не повлиял на игру и ни разу не смог сделать нужный ход в нужный момент. Без магии», — объяснила свое мнение редакция сайта.

7&nbsp;мая. &laquo;Анже&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Александр Головин в&nbsp;борьбе. «Шедевр нашего русского художника». Что пишут во Франции про игру Головина

Это дало шанс в комментариях высказаться одному из постоянных критиков нашего легионера. «Наконец вы понимаете, что Головин блещет только против команд, которые находятся в пределах нашей досягаемости. Как только уровень поднимается, мы этого больше не видим. Это системно, это реальность, это факт, это каждый раз подтверждается. Сумасшедшие люди сравнивали его с Де Брейне, который забивает «Реалу» в полуфинале ЛЧ. Сумасшедшие люди говорили, что он лучший игрок в лиге. Он хороший игрок, когда у него есть мяч, и не более того. Он неизбежно будет сильнее в более сильной команде. Но проблема в том, что он не повышает уровень, когда команда слабее», — написал Oumario.

«Кажется, что Головин не хорош, потому что другие не хороши. Нет: другие не хороши, потому что Головин их не делает лучше», — поддержал данную позицию ASM1973.

«Головин вытаскивал нас из крапивы гораздо чаще, чем Диатта, Минамино, Якобс или Мартинш. Его выступления нам могут показаться недостаточными (сегодня это так, я согласен), но лично я бы стремился найти игроков на замену Диатта, Желсону и Минамино. Лучший способ прогресса — замена слабых звеньев полезными игроками», — возразил критикам Faf.

«Посмотрите на статистику Голо против больших команд... Это почти ничего... Хорошо блистать против «Анже», «Аяччо» и «Лорьяна», но когда вы должны быть великим игроком, вы играете решающую роль против больших клубов из топ-5 или в Лиге чемпионов», — продолжил тему Umberto.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Монпелье&raquo; (0:4). «Оставить Бен Йеддера, Головина и молодежь. Остальным — до свидания». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

«Немного резко, но что мы сегодня предложили Головину? Слева от него ставим Якобса, справа Минамино, который не сделал ни одной передачи и для которого важно как можно быстрее избавиться от мяча, и Боаду, который не умеет открываться и обыгрывать. Не уверен, что даже лучший игрок мира был бы сегодня более выдающимся, чем Головин», — заметил Tiussman.

«Голо играл «десятку», на якобы его настоящей позиции. Я согласен, что вокруг него не было ничего. Но все эти ребята составляют нашу команду. Так что не удивляйтесь и нашему уровню. Мы на своем месте, вот и все», — словно поставил пессимистичную точку Asmatic.

«Он не в лучшей форме, как и команда. Он не лидер, а игровой лидер, он это уже доказал. Этот сезон остается самым результативным с тех пор, как он пришел в «Монако». Он не был травмирован, но он все еще может играть лучше. Это точно. Я надеюсь, что в следующем году он станет таким же, как Бен Йеддер», — написал Giovanni89.

Александр Головин
Футбол
ФК Лилль
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
9
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
10
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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Лион – Монако
 - : -
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 - : -
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Брест – Клермон Фут
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Реймс – Анже
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