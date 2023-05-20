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«Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение

Головин получил желтую карточку в проигранном матче «Монако» против «Лиона»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин (слева) в атаке в матче «Лион» — «Монако» (3:1) 19 мая.
Фото Global Look Press
Александр Головин (слева) против Райана Шерки в матче «Лион» — «Монако» (3:1) 19 мая.
Фото Global Look Press
1/2
Наш легионер провел не лучший матч, а его команда усложнила свое положение в таблице.
Франция. Лига 1. 36-й тур
19 мая, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:1
Монако

У «Монако» на финише едва ли не самый сложный календарь в лиге 1. Туром ранее монегаски выстояли в противостоянии с главным конкурентом — «Лиллем» (0:0). Далее в расписании красно-белых значатся два претендента на попадание в еврокубковую пятерку. «Ренн» примут в княжестве через неделю, а 36-й тур пришлось открывать в гостях у «Лиона».

Команда, которую в октябре принял Лоран Блан, мощно прошла зиму. Однако после осечки в полуфинале Кубка Франции на две победы у лионцев стабильно приходится досадное поражение. Игра с «Марселем» — целая драма, где голкипер Рони Лопеш 90 минут творил чудеса, а в компенсированное время получил автогол после рикошетов от трех (!) одноклубников (1:2).

А проигрыш с тем же счетом «Клермону» и вовсе не оставил «Лиону» права на ошибку, превратив его в чрезвычайно опасного оппонента. Но, судя по первым секундам матча, безумный настрой был у «Монако» и персонально — у пропустившего прошлый тур Бен Йеддера. Лучший снайпер монегасков ринулся за неудачно отброшенным назад мячом и заставил голкипера сбить себя с ног. Пенальти, и сам пострадавший привел приговор в исполнение.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лилль&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Александр Головин (слева). «Головин без магии». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Одна атака, впрочем, принципиально ничего не меняла. Все только начиналось, зато тон игре был задан сумасшедший, и обмен атаками пошел такой, что болельщикам было некогда перевести дух. А по такой игре результат мог быть любым, потому что насколько легко «Монако» проводил качественные атаки, настолько же часто гости проваливались в обороне. Хорошо, классно сыгравший против «Лилля» Нюбель сохранил кураж и не дал хозяевам быстро отыграться.

Что касается Головина, то он в измененной Филиппом Клеманом схеме с тремя центральными защитниками формально снова исполнял роль левого инсайда, но чаще уходил на позицию «десятки». Вариант не самый лучший, так как у нашего легионера становится меньше свободного пространства, а Якобс на позиции латераля — это скорее про тяжелую и монотонную работу, чем про творчество.

Главный минус такой схемы — роль Кайю Энрике. Во-первых, разрушена его яркая связка с Головиным. Во-вторых, бразилец совсем не центральный защитник, что в итоге вышло «Монако» боком. В простой ситуации Кайю не смог жестко поставить ногу, и Баркола выдал голевой пас Ляказетту, который с 26 мячами снова догнал Мбаппе в гонке лучших снайперов лиги 1.

После этого все началось заново, а Головин за первые 45 минут успел не так много. Исполнил завершившийся опасным ударом угловой, классно навесил на Вандерсона, которого успели накрыть в районе площади ворот, да еще получил желтую карточку за фол на Тальяфико в центре поля. Зато вскоре после начала второго тайма наш легионер едва не вернул «Монако» лидерство в счете, однако хлесткий удар в касание с линии штрафной был остановлен Лопешем.

Александр Головин (слева) против Райана Шерки в матче «Лион» — «Монако» (3:1) 19 мая.
Фото Global Look Press

Казалось — обнадеживающий сигнал. По факту же «Монако» с каждой минутой становился все скучнее и скучнее, тогда как «Лион» увеличивал обороты и додавил гостей. Причем очень красиво, а Шерки показал, как должен играть в ключевых матчах один из лидеров команды. В первом случае он не забил, но закрутил головы защитника «финтом Зидана», а на добивании отличился Какре. Во втором Шерки эффектно разобрался с Кайю Энрике.

Александр Головин (с&nbsp;мячом) против Бафоде Диаките. Головин и «Монако» все ближе к еврокубкам. Выстояли в матче с принципиальным конкурентом

За третьим голом проведший довольно бледный матч Головин наблюдал со скамейки запасных, на 71-й минуте уступив место на поле Диатта. Но ни эта замена, ни другие ничего не изменили. Финальный отрезок сезона для «Монако» превращается в мучение. В пяти последних турах у команды из княжества одна победа — над вылетающим «Анже». Четвертое место и, соответственно, место в групповом турнире Лиги Европы снова под вопросом. Надежда только на «Марсель», который сражается за второе место и создаст серьезные проблемы идущему пятым и отстающему от монегасков на пять очков «Лиллю».

Александр Головин
Футбол
ФК Лион
ФК Монако
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 36 19 8 9 69-54 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 36 17 8 11 61-44 59
8
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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38 тур
19.05 22:00
Лион – Монако
 3 : 1
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 - : -
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 - : -
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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