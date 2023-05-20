«Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение
У «Монако» на финише едва ли не самый сложный календарь в лиге 1. Туром ранее монегаски выстояли в противостоянии с главным конкурентом — «Лиллем» (0:0). Далее в расписании красно-белых значатся два претендента на попадание в еврокубковую пятерку. «Ренн» примут в княжестве через неделю, а 36-й тур пришлось открывать в гостях у «Лиона».
Команда, которую в октябре принял Лоран Блан, мощно прошла зиму. Однако после осечки в полуфинале Кубка Франции на две победы у лионцев стабильно приходится досадное поражение. Игра с «Марселем» — целая драма, где голкипер Рони Лопеш 90 минут творил чудеса, а в компенсированное время получил автогол после рикошетов от трех (!) одноклубников (1:2).
А проигрыш с тем же счетом «Клермону» и вовсе не оставил «Лиону» права на ошибку, превратив его в чрезвычайно опасного оппонента. Но, судя по первым секундам матча, безумный настрой был у «Монако» и персонально — у пропустившего прошлый тур Бен Йеддера. Лучший снайпер монегасков ринулся за неудачно отброшенным назад мячом и заставил голкипера сбить себя с ног. Пенальти, и сам пострадавший привел приговор в исполнение.
Одна атака, впрочем, принципиально ничего не меняла. Все только начиналось, зато тон игре был задан сумасшедший, и обмен атаками пошел такой, что болельщикам было некогда перевести дух. А по такой игре результат мог быть любым, потому что насколько легко «Монако» проводил качественные атаки, настолько же часто гости проваливались в обороне. Хорошо, классно сыгравший против «Лилля» Нюбель сохранил кураж и не дал хозяевам быстро отыграться.
Что касается Головина, то он в измененной Филиппом Клеманом схеме с тремя центральными защитниками формально снова исполнял роль левого инсайда, но чаще уходил на позицию «десятки». Вариант не самый лучший, так как у нашего легионера становится меньше свободного пространства, а Якобс на позиции латераля — это скорее про тяжелую и монотонную работу, чем про творчество.
Главный минус такой схемы — роль Кайю Энрике. Во-первых, разрушена его яркая связка с Головиным. Во-вторых, бразилец совсем не центральный защитник, что в итоге вышло «Монако» боком. В простой ситуации Кайю не смог жестко поставить ногу, и Баркола выдал голевой пас Ляказетту, который с 26 мячами снова догнал Мбаппе в гонке лучших снайперов лиги 1.
После этого все началось заново, а Головин за первые 45 минут успел не так много. Исполнил завершившийся опасным ударом угловой, классно навесил на Вандерсона, которого успели накрыть в районе площади ворот, да еще получил желтую карточку за фол на Тальяфико в центре поля. Зато вскоре после начала второго тайма наш легионер едва не вернул «Монако» лидерство в счете, однако хлесткий удар в касание с линии штрафной был остановлен Лопешем.
Казалось — обнадеживающий сигнал. По факту же «Монако» с каждой минутой становился все скучнее и скучнее, тогда как «Лион» увеличивал обороты и додавил гостей. Причем очень красиво, а Шерки показал, как должен играть в ключевых матчах один из лидеров команды. В первом случае он не забил, но закрутил головы защитника «финтом Зидана», а на добивании отличился Какре. Во втором Шерки эффектно разобрался с Кайю Энрике.
За третьим голом проведший довольно бледный матч Головин наблюдал со скамейки запасных, на 71-й минуте уступив место на поле Диатта. Но ни эта замена, ни другие ничего не изменили. Финальный отрезок сезона для «Монако» превращается в мучение. В пяти последних турах у команды из княжества одна победа — над вылетающим «Анже». Четвертое место и, соответственно, место в групповом турнире Лиги Европы снова под вопросом. Надежда только на «Марсель», который сражается за второе место и создаст серьезные проблемы идущему пятым и отстающему от монегасков на пять очков «Лиллю».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|
6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
20
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|3 : 1
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
|- : -
|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|21.05
|18:05
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|21.05
|21:45
|
Осер – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2