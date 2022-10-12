Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

12 октября, 10:00

Новый скандал с Мбаппе. Звездный француз чувствует себя обманутым и хочет уйти из «ПСЖ»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кильян Мбаппе.
Фото Global Look Press
Разбираемся, что стоит за слухами о желании звездного форварда покинуть Париж.

Чем недоволен Мбаппе

Перезагрузка парижского проекта, в котором по замыслу президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи должно было стать меньше гламура, идет со скрипом. Речь, само собой, о скандалах с участием главных звезд. Они обходят стороной только Лео Месси, который проводит отличный сезон, а вопрос с продлением контракта или возвращением в «Барселону» отложил на будущий год, отказавшись от каких-либо переговоров до окончания последнего в его карьере ЧМ-2022.

С остальным все сложно. Неймар, пережив обиду на клуб и показывая отличный футбол, в какой-то момент стал делить с Кильяном Мбаппе право на исполнение 11-метровых. Клуб в этой ситуации сработал оперативно и всех вроде бы помирил. Но стоило прерваться победной серии — вспыхнул новый пожар. Теперь, если верить массе авторитетных источников, подписавший летом фантастический контракт Мбаппе хочет покинуть Париж уже в январе.

Неймар. Круче Месси и Мбаппе. В чем секрет преображения Неймара — самого яркого игрока этого сезона

Инсайдеры Marca даже приводят брошенную форвардом фразу: «Мы все ошиблись, и я — первый». Ну а поводов для недовольства полно, хотя некоторые из них кажутся нелепыми. Самый удивительный слух, циркулирующий почему-то в Мадриде, — о влиянии Месси в раздевалке, которое сравнивают с временами, когда аргентинец был царем и богом в «Барселоне». Однако такие слухи желательно делить на десять, как, опять же, данные близких к «Реалу» СМИ о том, что происходит внутри каталонского клуба.

А к чему-то, напротив, стоит прислушаться. Речь о недовольстве Мбаппе летней трансферной кампанией «ПСЖ», потому что клуб так и не купил сильного центрального нападающего и не продал Неймара. По слухам, чемпионы Франции обещали Кильяну подписать Роберта Левандовски и в качестве запасного варианта рассматривали Джанлуку Скамакку. Только поляк рвался в ла лигу и выбрал «Барселону», а итальянец — «Вест Хэм». В Париж же перебрался талантливый, но еще слишком молодой Юго Экитике из «Реймса».

То, что этот форвард сыроват, признает и главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье. Постоянно беседуя с Мбаппе, он знает, что тому рядом нужна сильная «девятка» как при расстановке 4-4-2, так и при 3-5-2. Об этом же после одного из матчей Лиги наций говорил и сам Кильян, заявив, что в сборной у него больше свободы, ведь там есть приковывающие внимание защитников Оливье Жиру и Карим Бензема.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду.

Насколько все серьезно

Если свести все проблемы к футболу, то серьезных поводов для бунта у игрока нет. Тем более у Мбаппе сохраняются прекрасные отношения с определяющим трансферную политику клуба Луишем Кампушем. Но настораживает последняя информация L'Equipe о том, что проблемы звезды выходят за рамки футбола и окружающая среда осложняет ему жизнь. В качестве источника информации идет ссылка на окружение игрока, и это точно не пустой звук. Такие приемы — вполне себе в стиле Мбаппе и Неймара.

И первым данный информационный удар на себя принял Кампуш, который в эфире Canal+ перед игрой с «Бенфикой» заявил: «Мбаппе никогда не говорил ни мне, ни Нассеру Аль-Хелаифи о том, что хочет покинуть «ПСЖ». Счастлив ли он здесь? Вы должны спросить его. Это серьезный вопрос. Я же вижу, что он работает как высококлассный профессионал. И это неправда, что я уезжаю из Парижа. Я рад быть здесь, и у меня контракт на три года. Моя миссия — принести сюда важные трофеи».

Выигрывать их, естественно, собираются с Мбаппе, и текущая задача Кампуша — не только погасить очередной конфликт, но и найти в январе сильного форварда. Причем последнее даже сложнее, чем успокоить футболиста, которого Кампуш в свое время рекомендовал перевести из молодежки в основной состав «Монако». И на данный момент сложно поверить, что «Милан» даже за 150 миллионов евро согласится посреди сезона расстаться с Рафаэлом Леау.

Лионель Месси. Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?

Куда может уйти

Если же говорить о Мбаппе, то вырваться из золотой клетки, в которой он сам себя закрыл, будет сложно. В качестве примера один из французских журналистов привел историю о том, как уже после подписания с форвардом нового контракта у парижских боссов интересовались стоимостью игрока. Тогда спортивный директор Антеро Энрике, у которого якобы не самые простые отношения с Кампушем, назвал сумму в 400 миллионов евро.

Сейчас уже английские источники говорят, что речь идет о 300-350 миллионах фунтов. При чем тут британцы? Ответ кроется в информации, что «ПСЖ» категорически отказывается отпускать Мбаппе в «Реал», поэтому единственным реальным претендентом на француза считается «Ливерпуль». Вот только поверить, что красные расстанутся с такой суммой, можно только при наличии очень бурной фантазии.

Кильян Мбаппе. Фото Global Look Press
Кильян Мбаппе.
Фото Global Look Press

Между тем Флорентино Перес не считает, что история детской мечты Мбаппе о «Реале» закончена. Только в «Реале» понимают: покупка игрока зимой невозможна. Близкие к клубу источники предполагают, что «Королевский клуб» может начать активные действия либо летом будущего года, либо в 2024-м, когда контракт нападающего с «ПСЖ» подойдет к концу. И забрать его бесплатно со второй попытки мадридцам выгодно из-за безумной мечты Переса видеть на «Сантьяго Бернабеу» не только Мбаппе, но и Эрлинга Холанна.

По данным The Athietic, соглашение норвежца с «Манчестер Сити» составлено таким образом, что летом 2024 года трансфер форварда может быть выкуплен клубом из-за пределов Англии за 200 миллионов фунтов. И Холанн, конечно, может стать идеальным напарником для Мбаппе. Но не сейчас. Пока же Кильяну, который во вторник стал лучшим снайпером «ПСЖ» в Лиге чемпионов, придется смириться с тем, что есть.

А парижанам нужно сделать все, чтобы тот, кого несколько месяцев назад назвали центральной фигурой проекта, был счастлив и остался на «Парк де Пренс» минимум до 2025 года, активировав опцию продления контракта. Если, конечно, Мбаппе с его непомерным эго не станет для клуба слишком токсичной фигурой.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
40
22
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Клеман превратил Головина в машину». Что пишут во Франции про русского полузащитника
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 28-5 26
2
 Лорьян 10 8 1 1 21-14 25
3
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
4
 Ланс 10 6 3 1 17-8 21
5
 Монако 10 6 2 2 19-13 20
6
 Ренн 10 5 3 2 20-9 18
7
 Клермон Фут 10 5 1 4 14-15 16
8
 Лилль 10 5 1 4 18-18 16
9
 Лион 10 4 2 4 17-12 14
10
 Тулуза 10 3 3 4 14-16 12
11
 Монпелье 10 4 0 6 21-21 12
12
 Ницца 10 3 2 5 9-13 11
13
 Труа 10 3 2 5 18-21 11
14
 Реймс 10 1 5 4 12-19 8
15
 Осер 10 2 2 6 10-22 8
16
 Страсбур 10 1 5 4 10-14 8
17
 Анже 10 2 2 6 11-24 8
18
 Нант 10 1 4 5 9-18 7
19
 Аяччо 10 2 1 7 7-15 7
20
 Брест 10 1 3 6 10-21 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 - : -
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 - : -
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 - : -
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 - : -
16.10 16:00
Осер – Ницца
 - : -
16.10 16:00
Нант – Брест
 - : -
16.10 16:00
Ренн – Лион
 - : -
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 - : -
16.10 18:05
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.10 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 8
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Жан-Клер Тодибо

Жан-Клер Тодибо

Ницца

 8 1 1
Серхио Рамос

Серхио Рамос

ПСЖ

 10 1 3
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 7 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости