Новый скандал с Мбаппе. Звездный француз чувствует себя обманутым и хочет уйти из «ПСЖ»

Разбираемся, что стоит за слухами о желании звездного форварда покинуть Париж.

Чем недоволен Мбаппе

Перезагрузка парижского проекта, в котором по замыслу президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи должно было стать меньше гламура, идет со скрипом. Речь, само собой, о скандалах с участием главных звезд. Они обходят стороной только Лео Месси, который проводит отличный сезон, а вопрос с продлением контракта или возвращением в «Барселону» отложил на будущий год, отказавшись от каких-либо переговоров до окончания последнего в его карьере ЧМ-2022.

С остальным все сложно. Неймар, пережив обиду на клуб и показывая отличный футбол, в какой-то момент стал делить с Кильяном Мбаппе право на исполнение 11-метровых. Клуб в этой ситуации сработал оперативно и всех вроде бы помирил. Но стоило прерваться победной серии — вспыхнул новый пожар. Теперь, если верить массе авторитетных источников, подписавший летом фантастический контракт Мбаппе хочет покинуть Париж уже в январе.

Инсайдеры Marca даже приводят брошенную форвардом фразу: «Мы все ошиблись, и я — первый». Ну а поводов для недовольства полно, хотя некоторые из них кажутся нелепыми. Самый удивительный слух, циркулирующий почему-то в Мадриде, — о влиянии Месси в раздевалке, которое сравнивают с временами, когда аргентинец был царем и богом в «Барселоне». Однако такие слухи желательно делить на десять, как, опять же, данные близких к «Реалу» СМИ о том, что происходит внутри каталонского клуба.

А к чему-то, напротив, стоит прислушаться. Речь о недовольстве Мбаппе летней трансферной кампанией «ПСЖ», потому что клуб так и не купил сильного центрального нападающего и не продал Неймара. По слухам, чемпионы Франции обещали Кильяну подписать Роберта Левандовски и в качестве запасного варианта рассматривали Джанлуку Скамакку. Только поляк рвался в ла лигу и выбрал «Барселону», а итальянец — «Вест Хэм». В Париж же перебрался талантливый, но еще слишком молодой Юго Экитике из «Реймса».

То, что этот форвард сыроват, признает и главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье. Постоянно беседуя с Мбаппе, он знает, что тому рядом нужна сильная «девятка» как при расстановке 4-4-2, так и при 3-5-2. Об этом же после одного из матчей Лиги наций говорил и сам Кильян, заявив, что в сборной у него больше свободы, ведь там есть приковывающие внимание защитников Оливье Жиру и Карим Бензема.

Насколько все серьезно

Если свести все проблемы к футболу, то серьезных поводов для бунта у игрока нет. Тем более у Мбаппе сохраняются прекрасные отношения с определяющим трансферную политику клуба Луишем Кампушем. Но настораживает последняя информация L'Equipe о том, что проблемы звезды выходят за рамки футбола и окружающая среда осложняет ему жизнь. В качестве источника информации идет ссылка на окружение игрока, и это точно не пустой звук. Такие приемы — вполне себе в стиле Мбаппе и Неймара.

И первым данный информационный удар на себя принял Кампуш, который в эфире Canal+ перед игрой с «Бенфикой» заявил: «Мбаппе никогда не говорил ни мне, ни Нассеру Аль-Хелаифи о том, что хочет покинуть «ПСЖ». Счастлив ли он здесь? Вы должны спросить его. Это серьезный вопрос. Я же вижу, что он работает как высококлассный профессионал. И это неправда, что я уезжаю из Парижа. Я рад быть здесь, и у меня контракт на три года. Моя миссия — принести сюда важные трофеи».

Выигрывать их, естественно, собираются с Мбаппе, и текущая задача Кампуша — не только погасить очередной конфликт, но и найти в январе сильного форварда. Причем последнее даже сложнее, чем успокоить футболиста, которого Кампуш в свое время рекомендовал перевести из молодежки в основной состав «Монако». И на данный момент сложно поверить, что «Милан» даже за 150 миллионов евро согласится посреди сезона расстаться с Рафаэлом Леау.

Куда может уйти

Если же говорить о Мбаппе, то вырваться из золотой клетки, в которой он сам себя закрыл, будет сложно. В качестве примера один из французских журналистов привел историю о том, как уже после подписания с форвардом нового контракта у парижских боссов интересовались стоимостью игрока. Тогда спортивный директор Антеро Энрике, у которого якобы не самые простые отношения с Кампушем, назвал сумму в 400 миллионов евро.

Сейчас уже английские источники говорят, что речь идет о 300-350 миллионах фунтов. При чем тут британцы? Ответ кроется в информации, что «ПСЖ» категорически отказывается отпускать Мбаппе в «Реал», поэтому единственным реальным претендентом на француза считается «Ливерпуль». Вот только поверить, что красные расстанутся с такой суммой, можно только при наличии очень бурной фантазии.

Кильян Мбаппе. Фото Global Look Press

Между тем Флорентино Перес не считает, что история детской мечты Мбаппе о «Реале» закончена. Только в «Реале» понимают: покупка игрока зимой невозможна. Близкие к клубу источники предполагают, что «Королевский клуб» может начать активные действия либо летом будущего года, либо в 2024-м, когда контракт нападающего с «ПСЖ» подойдет к концу. И забрать его бесплатно со второй попытки мадридцам выгодно из-за безумной мечты Переса видеть на «Сантьяго Бернабеу» не только Мбаппе, но и Эрлинга Холанна.

По данным The Athietic, соглашение норвежца с «Манчестер Сити» составлено таким образом, что летом 2024 года трансфер форварда может быть выкуплен клубом из-за пределов Англии за 200 миллионов фунтов. И Холанн, конечно, может стать идеальным напарником для Мбаппе. Но не сейчас. Пока же Кильяну, который во вторник стал лучшим снайпером «ПСЖ» в Лиге чемпионов, придется смириться с тем, что есть.

А парижанам нужно сделать все, чтобы тот, кого несколько месяцев назад назвали центральной фигурой проекта, был счастлив и остался на «Парк де Пренс» минимум до 2025 года, активировав опцию продления контракта. Если, конечно, Мбаппе с его непомерным эго не станет для клуба слишком токсичной фигурой.