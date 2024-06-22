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Мбаппе требует от «ПСЖ» 100 миллионов евро — это зарплата за два месяца и бонус за лояльность. Дойдет до суда?

«ПСЖ» имеет задолженность по зарплате перед Мбаппе в размере 100 миллионов евро
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе готов отсудить у «ПСЖ» задолженность по зарплате.
Фото Getty Images
Стороны готовятся к битве за деньги.

У Килиана Мбаппе была непростая неделя — 25-летний нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» вместо яркого перформанса на Евро сломал нос и пока не отметился никакими результативными действиями. Но все равно появляется на первых полосах.

Так, издание L`Equipe сообщило, что Мбаппе потребовал с теперь уже бывшего клуба, «ПСЖ», 100 миллионов евро. Эти деньги парижане не выплатили ему после того, как форвард отказался продлевать контракт и ушел в статусе свободного агента. В сумму включена зарплата за апрель и май, а также бонус за лояльность.

Килиан Мбаппе покидает &laquo;ПСЖ&raquo;. Есть главный трансфер года — Мбаппе перешел в «Реал». Килиан мог оказаться в Мадриде еще 12 лет назад

По данным издания, представители Мбаппе обратились в Профессиональную футбольную лигу, сославшись на статью 259 хартии профессионального футбола. «Заработная плата должна выплачиваться клубами игрокам по контракту не позднее последнего дня каждого месяца в соответствии с условиями общего права», — гласит статья.

Известно, что конфликт между сторонами начался еще прошлым летом. Тогда Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт и уйдет свободным агентом в конце сезона. После этого Килиана отправили на лавку — он пропустил предсезонное турне по Азии и рисковал провести в запасе весь сезон.

Луиш Кампуш и Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«Мне дали понять, что я не буду играть за Париж, мне сказали это в лицо, со мной жестко разговаривали. Луис Энрике и Луиш Кампуш спасли меня. Без них я бы не вернулся на поле», — вспоминал Мбаппе после ухода из «ПСЖ».

Тогда ситуацию удалось разрешить во многом из-за того, что в руководстве «ПСЖ» убедили Мбаппе отказаться от части выплат и таким образом компенсировать клубу его бесплатный уход. «Нам удалось защитить все стороны и сохранить спокойствие команды перед предстоящими вызовами, что остается самым важным», — объяснял в январе президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Однако на какую именно сумму договорились «ПСЖ» и Мбаппе и было ли это заверено официально, на данный момент неизвестно. По данным L'Equipe, Килиан летом действительно отказался от бонусов и премий на общую сумму в 55 миллионов евро, но после официального ухода в «Реал» отношения между клубом и игроком снова осложнились. Теперь француз хочет получить всю сумму.

Килиан Мбаппе играл в «ПСЖ» с 2017 года — он перешел из «Монако» за 180 миллионов евро. Француз стал лучшим бомбардиром в истории парижан (256 голов), выиграл 15 трофеев (включая шесть чемпионских титулов) и пять раз признавался игроком года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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