Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:06

Адвокат Мбаппе заявила, что за футболистом могла вестись слежка в Стокгольме

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Мари Алис Каню-Бернар, адвокат форварда «Реала» Килиана Мбаппе, рассказала, что за футболистом могла вестись слежка в Стокгольме.

«Когда он приезжает в Стокгольм, там появляются папарацци и корреспонденты газеты, которые публикуют информацию с его фотографией. Таким образом, за ним следили, кто-то знал, что он едет в Стокгольм. И, как назло, это факт, эта же газета через два дня публикует информацию о его обвинении в изнасиловании», — приводит слова Каню-Бернар RMC Sport.

Килиан Мбаппе. Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем. Что известно на данный момент

В понедельник, 14 октября, стало известно, что полиция Стокгольма начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая в Швеции женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
Читайте также
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Стало известно, почему «Спартак» отказался от Кордобы, Амарал ввел в клубе важное правило, в «Зените» сделали послабления Соболеву и Глушенкову. Что происходит в клубах РПЛ перед 12 туром
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
11
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
12
 Бетис 9 3 3 3 8-8 12
13
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
14
 Алавес 9 3 1 5 11-15 10
15
 Р. Сосьедад 9 2 3 4 7-8 9
16
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
17
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
18
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
19
 Вальядолид 9 1 2 6 5-19 5
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 22:00
Алавес – Вальядолид
 - : -
19.10 15:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
19.10 17:15
Осасуна – Бетис
 - : -
19.10 19:30
Жирона – Р. Сосьедад
 - : -
19.10 22:00
Сельта – Реал
 - : -
20.10 15:00
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
20.10 17:15
Атлетико – Леганес
 - : -
20.10 19:30
Вильярреал – Хетафе
 - : -
20.10 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
21.10 22:00
Валенсия – Лас-Пальмас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 10
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 6 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости