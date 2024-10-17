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RMC Sport: у Мбаппе были сексуальные отношения в Стокгольме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе имел сексуальные отношения в Стокгольме, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 25-летний футболист уверен, что отношения были по взаимному согласию, что подтверждается перепиской.

14 октября появилась информация, что в отеле в центре Стокгольма произошло изнасилование. В этом же отеле проживал Мбаппе вместе с семьей, а также его бывший одноклубник по «ПСЖ» Норди Мукиеле. Футболист опроверг информацию о своей причастности к инциденту.

15 октября прокуратура Швеции подтвердила, что начала расследование произошедшего, но отказалась называть подозреваемых в изнасиловании.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
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