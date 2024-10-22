В шведском отеле, где отдыхал Килиан Мбаппе, прошли обыски в связи с изнасилованием

В отеле Стокгольма, где отдыхал нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, прошли обыски. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По данным источника, помимо обыска был допрошен персонал заведения.

14 октября шведская полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.