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Мбаппе сломал нос и, похоже, пропустит весь групповой турнир Евро. У Франции проблемы?

Мбаппе пропустит все матчи группового турнира Евро-2024 из-за перелома носа
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе и его разбитый нос в матче против сборной Австрии.
Фото Reuters
Болельщики хотят увидеть его в образе черепашки-ниндзя.

Килиан Мбаппе приехал на второй чемпионат Европы в карьере, и пока турнир для французского форварда остается зачарованным. Килиан еще ни разу не забивал на нем, хотя на чемпионатах мира отличился целых 12 раз в 14 встречах. Текущий Евро начался для Мбаппе так себе: он был хорош в матче с Австрией (1:0) и организовал единственный гол, но только вновь не забил. Плюс получил неприятную травму — сломал нос. Теперь его перспективы продолжить турнир весьма туманны.

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Килиан травмировался в самом конце матча: боролся за верховой мяч в чужой штрафной после подачи углового и лицом влетел в плечо защитника Кевина Дансо. Несчастный случай — нападающий сам напоролся на крепкого австрийца. Наличие перелома стало ясным сразу: из носа Мбаппе хлынула кровь, а перегородка ушла в сторону. На 90-й минуте вместо новичка «Реала» на поле появился Оливье Жиру.

Француза сразу доставили в больницу в Дюссельдорфе. Возможная операция могла вычеркнуть его из планов Дидье Дешама на ближайшие матчи или даже до конца турнира. К счастью, Мбаппе обойдется без нее и сможет участвовать в играх в защитной маске. По информации французского RMC Sport, он пропустит ближайшую встречу с Нидерландами, а также заключительный тур группового этапа, если «Трехцветные» к тому моменту уже решат вопрос с выходом в плей-офф. Камбэк нападающего ожидается к 1/8 финала.

Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«В ближайшие дни он пройдет курс лечения без срочной операции. Будет изготовлена маска для того, чтобы 10-й номер сборной Франции мог вернуться на поле после определенного периода, посвященного лечению», — говорится в пресс-релизе Федерации футбола Франции.

Правда, неизвестно, насколько комфортно Килиану будет играть с подобной травмой даже в защитной маске. Перелом носа однозначно скажется — из-за отека ему будет тяжелее дышать.

Килиан Мбаппе сломал нос в&nbsp;матче Австрия&nbsp;&mdash; Франция. Нужно понимать, что ты значишь для футбола, и не размениваться на такую дешевку. Мнение Рабинера о поступке Мбаппе

«В таких случаях можно играть с защитной маской, — считает пластический хирург Мишель Бенойлид. — Но нужно также учитывать отек носовой перегородки, который затрудняет дыхание. Спортсмены высокого уровня дышат ртом и носом. При переломе в слизистых оболочках скапливается вода, и поэтому вдыхать сложнее. Можно уменьшить отек с помощью кортикостероидов, но это неизбежно скажется на кондициях футболиста».

По информации Le Figaro, ситуация серьезнее, чем ожидалось. Сообщается, что Мбаппе будет готов играть не раньше чем через 15 дней, а значит, пропустит весь групповой турнир Евро-2024. Скорее всего, большой проблемой для сборной это не станет — состав у «Трехцветных» такой, что выйти в плей-офф они обязаны и без Килиана. Но вот на решающих стадиях лидер команде понадобится в лучшей форме.

Перелом Мбаппе стал и поводом для шуток. Килиан выбирает, в какой маске играть, и поделился размышлениями в соцсетях. Подписчики же мечтают увидеть футболиста в маске с изображением одной из черепашек ниндзя — сходство Килиана с этими героями заметили уже давно. «Франция хочет этого», — написал один из поклонников нападающего.

Французам на групповом этапе Евро-2024 осталось провести матчи с Нидерландами 21 июня и с Польшей 25-го. В основном составе Килиана, вероятно, заменит лучший бомбардир в истории сборной Оливье Жиру (57 голов). Сам Мбаппе имеет шансы в скором времени обойти партнера, особенно если начнет забивать на Евро, — на его счету уже 47 мячей в составе «Трехцветных».

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
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