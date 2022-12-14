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14 декабря, 21:30

Звезда сборной Марокко женат на красотке из Испании. Она старше его на 12 лет и не носит хиджаб

Отдел фото «СЭ»
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Ашраф Хакими и Хиба Абук.
Фото Соцсети
Защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими на трибунах поддерживает супруга актриса и модель Хиба Абук. При этом именно игрок ПСЖ забил решающий пенальти в матче с Испанией в 1/8 финала.

Весомую часть своей молодой футбольной карьеры Ашраф Хакими провел в Испании в структуре мадридского «Реала». Талантливый марроканец получил предложение выступать за испанскую молодежку, но ответил отказом. Сердце подсказало, что следует сделать выбор в пользу сборной Марокко. И в 2022 году он был вознагражден. Марокканцы стали главной сенсацией ЧМ в Катаре, выбили Испанию, потом Португалию, а теперь могут отправить домой и французов.

Ашраф Хакими и Хиба Абук. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Хиба Абук родилась в Испании, но является дочерью тунисских эмигрантов. Возможно, именно поэтому в ее привлекательной внешности легко угадываются и арабские нотки. Популярная актриса и модель на 12 лет старше футболиста, актерскую карьеру начала тоже 12 лет назад, в тот момент Хакими было... 12 лет. Такая магия цифр. Подростки частенько влюбляются в актера или актрису, которую видят по телевизору — кто знает, вдруг у Ашрафа было именно так, но чувства не только не прошли, но и переросли в стремление завоевать сердце девушки с экрана?

Ашраф Хакими и Хиба Абук. Фото ФК «ПСЖ»
ФК «ПСЖ»
Хиба Абук на матче мужа. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Пара поженилась в 2019 году и воспитывает двоих детей. Все вместе они путешествуют, занимаются водными видами спорта и отлично проводят время. Разница в возрасте никого не смущает.

Что именно так привлекло Ашрафа в избраннице? Ответ — на фото.

Кстати, Хакими может расстроить еще и Килиана Мбаппе — партнера по «ПСЖ» и своего друга. Случится ли это, узнаем в полуфинальном матче между сборными Франции и Марокко.

Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Ашраф Хакими
Чемпионат мира по футболу
фото
Сборная Марокко по футболу
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