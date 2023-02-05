Кофрие не остановил Головина. У российского полузащитника голевая передача, а впереди — матч с «ПСЖ» и Месси
«Монако» после рестарта сезона неоднозначен. С одной стороны, монегасков не без оснований критикуют за проблемы в обороне и неудачную игру во вторых таймах. С другой, кроме сенсационного вылета из Кубка Франции от аутсайдера второго дивизиона «Родеза», результаты в целом положительные. Гостевые ничьи с прямыми конкурентами — «Лорьяном» и «Марселем» — стоит записать в плюс. Не говоря уже о победах в четырех других встречах.
Как следствие — оптимизм перед встречей с «Клермоном», который на второй сезон в лиге 1 превратился в крайне неприятного для всех соперника. «Монако» сам на нем споткнулся в первом круге (1:1), а в последних матчах красно-синие засушили атаку крепких «Лилля» и «Нанта». «Канарейкам» за 90 минут арендованный у «Спартака» Максимилиано Кофрие и его одноклубники и вовсе не позволили нанести ни одного удара в створ. Правда, и сами игроки «Клермона» по воротам не попадали, и это был первый в истории турнира матч без ударов с тех пор, как во Франции начали подсчет данных показателей.
Возможно, исходя их увиденного в этих играх, Филипп Клеман решил удивить соперника неординарным решением. Три тура подряд в атаке «Монако» выходила связка Бен Сегир — Бен Йеддер, тогда как в воскресенье впереди с первых минут появились Минамино и Эмболо. На оценку эффективности данного тандема требовалось время, но монегаски, не откладывая дела в долгий ящик, забили быстрый гол. Головин сымитировал подачу со штрафного, уступив право на исполнение стандарта Кайю Энрике, а Марипан рикошетом от головы соперника отправил мяч в угол.
Так «Монако» получил возможность диктовать свои условия и ловить вынужденного раскрываться соперника на встречных атаках. Одну из них перехватом разогнал Минамино, который лишь изредка оправдывает возлагавшиеся на него после трансфера из «Ливерпуля» надежды. Но тут японец сыграл образцово и мог даже сам завершить атаку, однако замкнуть передачу легко разобравшегося с защитником Головина удалось не Минамино, а поразившему пустой угол Эмболо. Кофрие, рванув на подстраховку в направлении нашего легионера, лишь облегчил задачу форварду сборной Швейцарии.
Сути фамилия в протоколе не меняла — «Монако» на всех парах мчался к очередной победе при активном участии российского легионера. Кроме шестой в чемпионате результативной передачи, что позволяет рассчитывать на новый личный рекорд (девять ассистентских баллов в сезоне-2020/21), до перерыва Головин создал два убойных момента. В первом случае выстрелил над перекладиной из пределов штрафной, эффектным финтом убрав с дороги своего опекуна. Во втором — просчитал замысел соперника, и перехват увенчался чуть неточным ударом Фофана.
Третий гол точно не помешал бы, потому что после перерыва команда из княжества по уже недоброй традиции на какое-то время дала сопернику поднять голову. Хорошо, судьи не нашли криминала в действиях рискованно сыгравшего в отборе в своей штрафной Дисаси. Даже удивительно, если помнить про сложные отношения монегасков с ВАР. Зато теперь ни клуб, ни болельщики не смогут обнаружить даже намека на некий тайный заговор перед предстоящей в следующем туре встречей с «ПСЖ».
Эта команда и персонально Месси точно не простят в ситуациях, когда «Клермон» мог как минимум осложнить монегаскам жизнь. Впрочем, это будет совсем другая история. С топ-соперниками «Монако» всегда становится более мотивированным и сконцентрированным. Да и кураж никуда не денется — красно-белые, как хищник, почувствовали вкус крови и буквально дышат в спину «Лансу» и «Марселю».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|17
|3
|2
|54-17
|54
|
2
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|
3
|Ланс
|21
|13
|6
|2
|33-15
|45
|
4
|Монако
|22
|13
|5
|4
|48-29
|44
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Лорьян
|21
|10
|5
|6
|35-34
|35
|
8
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
9
|Ницца
|21
|8
|7
|6
|24-20
|31
|
10
|Клермон Фут
|22
|8
|6
|8
|24-29
|30
|
11
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
12
|Реймс
|21
|6
|11
|4
|26-26
|29
|
13
|Нант
|21
|4
|10
|7
|21-26
|22
|
14
|Монпелье
|21
|6
|2
|13
|31-43
|20
|
15
|Брест
|21
|4
|7
|10
|23-34
|19
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|
18
|Страсбур
|21
|2
|9
|10
|25-39
|15
|
19
|Осер
|21
|3
|4
|14
|18-46
|13
|
20
|Анже
|21
|2
|2
|17
|18-47
|8
|4.02
|19:00
|
ПСЖ – Тулуза
|2 : 1
|4.02
|21:00
|
Труа – Лион
|1 : 3
|4.02
|23:00
|
Ренн – Лилль
|1 : 3
|5.02
|15:00
|
Клермон Фут – Монако
|0 : 2
|5.02
|17:00
|
Аяччо – Нант
|- : -
|5.02
|17:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|5.02
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|5.02
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|5.02
|19:05
|
Брест – Ланс
|- : -
|5.02
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|16
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|18
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|15
|1
|2