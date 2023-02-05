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Сегодня, 17:30

Кофрие не остановил Головина. У российского полузащитника голевая передача, а впереди — матч с «ПСЖ» и Месси

Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2. Александр Головин (справа).
Фото ФК «Монако»
«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2.
Фото Global Look Press
«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2.
Фото Global Look Press
1/3
Монегаски продлили беспроигрышную серию при активном участии нашего легионера.
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 15:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:2
Монако

«Монако» после рестарта сезона неоднозначен. С одной стороны, монегасков не без оснований критикуют за проблемы в обороне и неудачную игру во вторых таймах. С другой, кроме сенсационного вылета из Кубка Франции от аутсайдера второго дивизиона «Родеза», результаты в целом положительные. Гостевые ничьи с прямыми конкурентами — «Лорьяном» и «Марселем» — стоит записать в плюс. Не говоря уже о победах в четырех других встречах.

4&nbsp;февраля. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тулуза&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. «Арсенал» провалился в матче с аутсайдером, Месси тащит «ПСЖ» без Мбаппе и Неймара, «Унион» — лидер бундеслиги

Как следствие — оптимизм перед встречей с «Клермоном», который на второй сезон в лиге 1 превратился в крайне неприятного для всех соперника. «Монако» сам на нем споткнулся в первом круге (1:1), а в последних матчах красно-синие засушили атаку крепких «Лилля» и «Нанта». «Канарейкам» за 90 минут арендованный у «Спартака» Максимилиано Кофрие и его одноклубники и вовсе не позволили нанести ни одного удара в створ. Правда, и сами игроки «Клермона» по воротам не попадали, и это был первый в истории турнира матч без ударов с тех пор, как во Франции начали подсчет данных показателей.

Возможно, исходя их увиденного в этих играх, Филипп Клеман решил удивить соперника неординарным решением. Три тура подряд в атаке «Монако» выходила связка Бен Сегир — Бен Йеддер, тогда как в воскресенье впереди с первых минут появились Минамино и Эмболо. На оценку эффективности данного тандема требовалось время, но монегаски, не откладывая дела в долгий ящик, забили быстрый гол. Головин сымитировал подачу со штрафного, уступив право на исполнение стандарта Кайю Энрике, а Марипан рикошетом от головы соперника отправил мяч в угол.

"Клермон Фут" — "Монако" — 0:2. Фото Global Look Press
«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2.
Фото Global Look Press

Так «Монако» получил возможность диктовать свои условия и ловить вынужденного раскрываться соперника на встречных атаках. Одну из них перехватом разогнал Минамино, который лишь изредка оправдывает возлагавшиеся на него после трансфера из «Ливерпуля» надежды. Но тут японец сыграл образцово и мог даже сам завершить атаку, однако замкнуть передачу легко разобравшегося с защитником Головина удалось не Минамино, а поразившему пустой угол Эмболо. Кофрие, рванув на подстраховку в направлении нашего легионера, лишь облегчил задачу форварду сборной Швейцарии.

Сути фамилия в протоколе не меняла — «Монако» на всех парах мчался к очередной победе при активном участии российского легионера. Кроме шестой в чемпионате результативной передачи, что позволяет рассчитывать на новый личный рекорд (девять ассистентских баллов в сезоне-2020/21), до перерыва Головин создал два убойных момента. В первом случае выстрелил над перекладиной из пределов штрафной, эффектным финтом убрав с дороги своего опекуна. Во втором — просчитал замысел соперника, и перехват увенчался чуть неточным ударом Фофана.

"Клермон Фут" — "Монако" — 0:2. Фото Global Look Press
«Клермон Фут» — «Монако» — 0:2.
Фото Global Look Press

Третий гол точно не помешал бы, потому что после перерыва команда из княжества по уже недоброй традиции на какое-то время дала сопернику поднять голову. Хорошо, судьи не нашли криминала в действиях рискованно сыгравшего в отборе в своей штрафной Дисаси. Даже удивительно, если помнить про сложные отношения монегасков с ВАР. Зато теперь ни клуб, ни болельщики не смогут обнаружить даже намека на некий тайный заговор перед предстоящей в следующем туре встречей с «ПСЖ».

Эта команда и персонально Месси точно не простят в ситуациях, когда «Клермон» мог как минимум осложнить монегаскам жизнь. Впрочем, это будет совсем другая история. С топ-соперниками «Монако» всегда становится более мотивированным и сконцентрированным. Да и кураж никуда не денется — красно-белые, как хищник, почувствовали вкус крови и буквально дышат в спину «Лансу» и «Марселю».

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
8
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
9
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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37 тур
38 тур
4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 2 : 1
4.02 21:00
Труа – Лион
 1 : 3
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 1 : 3
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 0 : 2
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
5.02 19:05
Брест – Ланс
 - : -
5.02 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 16 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 15 1 2
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