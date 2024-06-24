Дом матери Адриена Рабьо ограблен. Задержаны пять человек от 17 до 20 лет

Вероник Рабьо в момент преступления не было дома.

Вероник Рабьо — мать и агент полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо. Женщина известна непростым характером, который серьезно влияет на карьеру футболиста. В это воскресенье дом Вероник был ограблен пятью преступниками, все из которых уже задержаны полицией.

Мать футболиста проживает в городе Сен-Жермен-ан-Ле, находящемся в 19 километрах от Парижа. В прошлом Сен-Жермен служил загородной резиденцией французских королей и до сих пор славится большим количеством элитного жилья.

Журналисты Ouest-France, бравшие интервью у Вероник в 2022 году, писали о жилище следующее: «Вероник Рабьо, мать и агент Адриена Рабьо, приняла нас на прошлой неделе на солнечной террасе своей шикарной резиденции в Сен-Жермен-ан-Ле, расположенной прямо напротив тренировочной базы «ПСЖ».

Неудивительно, что жилье Вероник привлекло грабителей. Около 12.45 по местному времени одна из соседок спугнула трех человек из сада матери Рабьо, после чего вызвала полицию. Стражи порядка быстро прибыли на место и задержали троицу воришек — в момент приезда правоохранителей они пытались скрыться на машине, стоящей в гараже дома.

Вероник Рабьо. Фото Global Look Press

Спустя несколько минут другая соседка заметила в окрестностях еще двух человек, которых ранее видела у дома Вероник. Полиция быстро задержала оставшихся преступников, у которых при себе нашли 9900 евро — оказалось, это все награбленное незадачливыми ворами.

Всех пятерых грабителей заключили под стражу в местном полицейском участке. Преступниками оказались молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет. Самой хозяйки не было дома в момент ограбления. По информации Le Parisien, один из правонарушителей во время допроса рассказал, откуда узнал адрес матери Рабьо. По его словам, место жительства Вероник слили в одном из Telegram-чатов.

«Открыто расследование по обвинению в ограблении в жилом районе. Дело поручено полицейскому участку Сен-Жермен-ан-Ле», — говорится в заявлении правоохранителей.

Адриен Рабьо сейчас находится в Германии, где вместе со сборной Франции борется за победу на чемпионате Европы. В первых двух турах полузащитник выходил в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.