Самая жесткая мама мирового футбола. Вероник Рабьо устроила сыну веселую карьеру

Адриен готовится сыграть в финале чемпионата мира.

В футбол нынешнего полузащитника сборной Франции Адриена Рабьо привел отец, Мишель Провост. К сожалению, в 2007 году он пережил инсульт и оказался парализованным, а спустя 12 лет скончался. Почти всю сознательную жизнь Адриен видел отца, прикованного к инвалидному креслу и неспособного даже говорить. Потому именно мама, Вероник, занималась делами будущего игрока сборной Франции. Точнее, плотно прикрыла родительским крылом. При ее непосредственном участии Адриен многого добился в футболе, но также и многое упустил.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Миллионер-заложник и роскошная сделка

Мало кто знает, но в начале карьеры Рабьо ненадолго заезжал в «Манчестер Сити». Правда, это был 2008 год, когда шейхи только приобрели английский клуб. Сам француз был в то время 13-летним вундеркиндом, которым интересовались и академии других топов. Надолго в дождливом Манчестере Рабьо не задержался — все решила мама. «Спустя шесть месяцев моего пребывания там клуб не выполнил определенные договоренности, поэтому моя мама сказала «стоп», и мы уехали домой», — вспоминал позже игрок сборной Франции.

Адриен Рабьо поиграл в нескольких юношеских командах и в итоге оказался в «ПСЖ». К тренировкам с главной командой парижан кудрявого полузащитника стали подтягивать уже в 2012 году, когда ему было всего 17. Тогда командой руководил Карло Анчелотти, именно он и позвал молодого таланта в предсезонное турне в Катар. Но Адриен туда не поехал. Почему? Потому что клуб не разрешил маме-агенту сопровождать сына.

Тем не менее, уже к началу сезона футболист получил игровое время в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. К зимнему трансферному окну 17-летний полузащитник провел девять матчей за основу парижан. В клубе решили, что Рабьо должен не сидеть под дорогими звездами, а развиваться в клубе попроще. Так появился вариант с арендой в «Тулузу». Как отмечал тренер команды в те годы Аллен Казанова, Вероник Рабьо заявила о твердом желании присутствовать на всех тренировках с участием сына (да, опять). Несмотря на свою фамилию, тренер отказал.

Спустя некоторое время, уже в 2014 году, у мамы Рабьо случился конфликт с новым главным тренером «ПСЖ» Лораном Бланом. Чемпион мира-1998 отправил молодого футболиста в резерв, что очень не понравилось Вероник. Она ждала специалиста на парковке, чтобы побеседовать с ним на этот счет. Парижский клуб был вынужден вызвать охрану во избежание потасовки.

Вероник Рабьо. Фото Global Look Press

В 2019 году снова случился инцидент с переводом Рабьо в резервную команду. Адриен отказался продлевать контракт с «ПСЖ», за что и лишился игровой практики. Тогда Вероник отметилась довольно сильной цитатой:

«Мой сын — заложник клуба. Скоро его ждут сухари, вода и темница. Его держат в заложниках, потому что он уважает свой контракт и отказался расторгать его. Адриен просит только одного — уважать его и его контракт. Он хочет поиграть где-нибудь в другом месте. Он хочет, чтобы его уважали, поскольку он уважал «ПСЖ», выходя на поле в футболке команды в течение семи сезонов», — говорила мама футболиста L'Equipe.

А дальше Вероник устроила гениальную многоходовку. Пожертвовала полугодом без футбола для Адриена (в качестве санкций «ПСЖ» убрал его из заявки), чтобы затем выдоить из «Ювентуса» контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год и еще 10 миллионов в качестве подъемных. Условия для суперзвезды, коей Рабьо никогда не являлся. Спасибо любящей маме.

Во время летнего трансферного окна-2022 новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг активно искал полузащитника. «Ювентус» согласился отдать некогда очень перспективного Адриена Рабьо всего за 15 миллионов фунтов. Однако «МЮ» не смог договориться с игроком и его мамой об условиях личного контракта. По данным The Times, семья Рабьо просила у руководства «красных дьяволов» 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Для сравнения, столько же получает главная звезда клуба — Бруну Фернандеш. Понятное дело, в клубе посчитали эти условия неадекватными.

Адриен Рабьо. Фото Global Look Press

Отказ от сборной и золотой медали ЧМ

Журналист издания Le Parisien Доминик Северак так описывал профессиональные отношения Вероник и Адриена Рабьо: «Она участвует во всех его решениях и навязывает их Адриену. Она полностью контролирует его».

Если Северак не ошибается, то в 2018 году решение семьи Рабьо вышло совсем глупым. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не включил футболиста «ПСЖ» в предварительный состав на ЧМ в России, но оставил Рабьо в списке 11 резервистов. Обиженный полузащитник оказался от поездки на сбор национальной команды, так как не попал в основной список. Что случилось с Францией на турнире, мы все прекрасно помним.

«Его реакция удивительна. Адриен принял неправильное решение. Он сам себя наказал и сам себе выписал санкции», — сказал глава Федерации футбола Франции Ноэль ле Гре. Так что нынешний турнир — первый шанс Рабьо стать чемпионом мира, так как в 2018-м до России он так и не доехал.

Вероник Рабьо. Фото Global Look Press

Вероник успела рассориться с родителями игроков сборной Франции

Позже Адриен все-таки вернулся в сборную. В 2021 году, уже в качестве игрока «Ювентуса», он был вызван на провальный для французов Евро-2020. Но и тут не обошлось без участия Вероник.

На том турнире Рабьо считался основным у Дидье Дешама. В трех матчах из четырех он выходил в старте, включая игру 1/8 финала со Швейцарией (3:3, 4:5 по пенальти). В той встрече Адриен отбегал 120 минут, но и его мама тоже проделала немалый объем работы на трибунах. По информации The Athletic, женщина разозлилась, услышав, как друзья и родственники Поля Погба активно осуждают ее сына. Позже она обвинила Погба в потере мяча при третьем голе, который позволил швейцарцам сравнять счет. Но и это не все: после серии пенальти, в которой решающий удар не реализовал Кильян Мбаппе, Вероник подошла к Вильфреду Мбаппе, отцу звезды «ПСЖ», и попросила мужчину отчитать сына, который, по ее мнению, стал слишком высокомерным.

С того момента прошло полтора года, и Рабьо стал одним из ключевых игроков сборной. Во многом из-за травм Канте и Погба. Однако трио Тшуамени — Рабьо — Гризманн отлично проявляло себя на протяжении всего турнира. Полуфинальную встречу Рабьо пропустил из-за болезни, но, по словам Дешама, к финалу он вновь будет готов и вернется в стартовый состав.

Пока что у Рабьо пять матчей, один гол и одна голевая передача на турнире. Он понимает, что другие футболисты в сборной имеют более звездный статус, поэтому компенсирует это работоспособностью и многофункциональностью. Например, в играх с Австралией, Данией и Польшей он пробежал больше всех в команде, наматывая не менее 11 километров за матч. Дешам не скрывает своего отношения к Рабьо и называет его «совершенным полузащитником». Мудрый Дидье оставил в прошлом историю с отказом ехать в сборную и полностью доверяет Рабьо. Адриен не лидер и не звезда, способная переворачивать ход матчей, но широкий набор навыков и опыт делают его незаменимым в обескровленной травмами сборной.

Удивительно, но по ходу турнира мама Рабьо ни разу не мелькнула в новостных заголовках. Вероятно, было бы по-другому, если б сын был игроком запаса. А может, боится сглазить — в воскресенье у Адриена будет идеальный шанс, чтобы навсегда заменить репутацию маменькиного сыночка на статус чемпиона мира.