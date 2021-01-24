У Головина золотая правая нога и хирургическая точность. Что пишут во Франции об игре российского полузащитника

Французские СМИ — об Александре Головине, который в матче с «Марселем» сделал две голевые передачи

France Football: «И Головин вошел...»

Посвященный матчу материал France Football озаглавлен более чем красноречиво: «И Головин вошел». А произведенная Нико Ковачем замена отмечена, как ключевой момент игры.

«Более чем разумное решение, потому что буквально за несколько минут русский показал, что собирается все изменить. Хорошо двигаясь между линиями марсельского оборонительного блока, Головин позволил своей команде подняться с земли. Способный продвигаться вперед с мячом или через передачи, он был символом «Монако». Сделав две передачи за полчаса, Головин переломил ситуацию своими стандартными положениями. С его помощью «Монако» нанес поражение прямому конкуренту в гонке за Европу. Икс фактор».

France Football.

Maxifoot: «Хирургическая точность»

Издание признало Головина лучшим игроком матча и оценило его действия в 7,5 балла. Столько же у монегасков получил Тшуамени.

«Золотая правая нога. Выйдя сразу после перерыва, российский атакующий полузащитник отличился на двух угловых, отлично навесив на голову Марипану, а затем Тшуамени. Хирургическая точность, которая ужасно сказалась на «Марселе». Он также привнес больше связей в атакующую линию, которая стала более последовательной во втором тайме», — констатирует Maxifoot.

Maxifoot.

RMC Sport: «Решающий выход Головина»

Издание RMC Sport значительную часть своего материала уделило кризису проигравшего четвертый раз подряд «Марселя», а у монегасков отметило ключевой выход Головина.

«Монако» не хватило творчества и точности в последней стадии, чтобы сравнять счет до перерыва. Стив Манданда выручил после атка Софьяна Диопа и Кевина Фолланда, а Виссам Бен Йеддер, похоже, слишком поздно принял навес Рубена Агилара. Тогда Нико Ковачу пришла в голову идея вывести из игры Агилара, занимавшего необычную для него позицию правого полузащитника, чтобы выпустить Александра Головина в начале второго тайма. На решающее действие русскому потребовалось всего две минуты".

RMC Sport.

Monaco Tribune: «Головин обеспечил исключительные передачи с угловых»

Monaco Tribune в оперативном обзоре игры отмечает, что продлившие серию побед монегаски получили возможность закрепиться в зоне отборочных раундов Лиги чемпионов, а также отмечает впечатляющую игру «Монако» во втором тайме. Герой вечера для издания тоже очевиден.

«Выход Александра Головина все изменил. С угловых он выдал исключительные передачи для голов Гильермо Марипана и Орельена Тшуамени».

Monaco Tribune.

Footmercato: «Русский огонек»

Footmercato в своем материале отмечает, что лига 1 полна сюрпризов, и делает акцент на том, что «Монако» непобедим почти месяц, а угловые в исполнении российского легионера вызвали восторженные отзывы.

«В перерыве вышел Александр Головин и, как ему нравится, сразу же сыграл решающую роль. При угловом справа он нашел Гильермо Марипана, который воспользовался промахом Альваро Гонсалеса и нанес удар головой вне досягаемости для Стива Манданда».

В эпизоде со вторым голом Footmercato нашел любопытные эпитеты. «Именно нога русского огонька снова сотворила чудо».

Footmercato.

League 1: «Вышел сыграть важную роль»

Официальный сайт лиги 1 назвал Головина лучшим игроком матча и отметил, что, когда у команды не получается забить с игры, прорыв могут обеспечить «стандарты» российского полузащитника.

«Бывший игрок ЦСКА снова вышел со скамейки запасных, чтобы сыграть важную роль. Теперь у «Монако» так много атакующего оружия, что опасность может исходить откуда угодно».