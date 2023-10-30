В чемпионате Франции скандал.

Главный матч 10-го тура лиги 1 — «Марсель» против «Лиона» — сорван самым диким образом. В результате нападения марсельских фанатов пострадали футболисты и главный тренер гостей — получился огромный скандал.

Что произошло?

Матч «Марселя» и «Лиона», так называемое «дерби Олимпиков», ожидали как главное футбольное событие выходных во Франции. Однако ему не суждено было состояться — за два часа до встречи все ведущие французские СМИ сообщили о том, что автобус «Лиона» неизвестные (вероятнее всего, фанаты хозяев) закидали камнями и файерами, и теперь игра под угрозой срыва.

Масштаб бедствия стал ясен, когда появились первые фотографии — автобус был капитально разбит. Отсутствовали почти все боковые стекла, и, само собой, это не прошло бесследно для находившихся внутри. Больше всех досталось главному тренеру «Лиона» Фабио Гроссо — он получил рассечение над левым глазом и, как выяснилось позже, сотрясение мозга — на стадион «Велодром» он прибыл окровавленным, а фотография, где ему обрабатывают рану, разлетелась по Интернету.

Травмы Фабио Гроссо. Фото Соцсети

Далее, по сообщениям французской прессы, происходило следующее — в течение часа тренеру оказывали медицинскую помощь, и в это же время «кризисный совет» клуба решал, что делать дальше. Футболисты «Лиона» были решительно настроены сыграть, тогда как Гроссо оказался не в состоянии руководить командой — у него постоянно кружилась голова и начались проблемы со зрением. В итоге футболисты гостей на разминку не вышли.

Как отменили матч и кого наказали?

Официально объявили о том, что игра не состоится, и 65 тысяч человек должны разойтись по домам, в 22:48 по московскому времени (то есть с опозданием на три минуты от старта матча — оперативно). Судья Франсуа Летескье объявил, что это общее решение, а остальное узнать можно будет в отчетах — фанатам ничего не оставалось, кроме как разбредаться по домам.

Представители тоже отреагировали сразу. Вот что сказал владелец «Лиона» Джон Текстор: «Наша команда хотела играть, мы сказали, что мы готовы. Я очень зол. Наш тренер требовал от команды быть готовой. Наши болельщики хотели увидеть этот матч. Нет ничего хуже того, что там произошло».

А вот — слова президента «Марселя»: «Это совершенно неприемлемо. Я думаю о Фабио Гроссо, то, что с ним произошло, неприемлемо. Это просто несознательные люди. Испортить праздник на стадионе, где собралось 65 тысяч человек... Даже если это происходит за пределами стадиона... Я зол, я потрясен. Тому, что произошло, нет места ни в футболе, ни в обществе. Вы приходите играть в футбол, а в итоге получаете такую ситуацию за пределами стадиона, это совершенно неприемлемо».

Присоединился даже министр спорта: «Это совершенно ужасно. Это отвратительно, эти акты ненависти, глупости, отрицание ценностей футбола и спорта, это просто умопомрачительно. Виновные должны быть быстро найдены и понести суровое наказание».

Полиция сработала быстро, правда отчиталась об этом кратко — там сообщили, что задержали семерых участников беспорядков, в том числе двоих — за кидание камней. Были ли это те самые хулиганы, или уже новые — пока неизвестно. Однако точно известно, что кроме командного автобуса нападению подверглись также три автобуса с фанатами гостей.

Деян Ловрен, защитник «Лиона», находившийся в автобусе, высказался в соцсетях: «То, что произошло сегодня вечером, для нашего тренера и для нас было выше всякой меры. Я уважаю настоящих болельщиков во всем мире, но это не они».

Объявление на стадионе о переносе матча. Фото Global Look Press

Болельщики «Марселя» — психи

Пожалуй, в Европе нет более сумасшедших фанатов, чем поклонники «Марселя». Они бесконечно влипают в скандалы — например, в феврале 2021 года 300 человек ворвались на клубную базу и все там разгромили; а уж выбежать на поле, закидать условного Неймара бутылками или устроить массовую драку на стадионе — это обычное дело.

Буквально в сентябре фанаты «Марселя» тоже были в новостях — они так сильно запугали клубное руководство, что оно хором (включая президента) сложило с себя полномочия. Местные фанаты в принципе считаются неуправляемыми (их предводитель гордился тем, что в свое время до дрожи запугал тогдашнего главного тренера Дидье Дешама), и это — настоящая беда клуба.

Когда и где матч будет переигран, а также какие санкции ожидают хозяев поля, пока не сообщалось.