Головин проводит шикарный сезон. Он лучший в топ-5 европейских чемпионатов по голевым передачам в среднем за матч

Интерес к россиянину в Испании закономерен.

С начала сезона Александр Головин пропустил 17 матчей из-за травм, которые пришлись на первую часть сезона. Но в середине февраля полузащитник «Монако» окончательно долечился, набрал форму и вернулся в обойму. Он выдал ударный месячный отрезок: провел 372 минуты в восьми матчах, оформив «3 + 4» по системе «гол + пас». Своими голевыми действиями в совокупности с общей игровой пользой, которую он приносит команде в подготовке атак и объеме работы без мяча, Головин напрямую поучаствовал в наборе важных очков и сохраняет команду в борьбе за выход в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Всего в этом сезоне лиги 1 у Александра уже 4 гола и 7 ассистов на дистанции 604 минуты. Он лучший в топ-5 европейских чемпионатов (!) по голевым (1,03 за 90 минут) и ожидаемым голевым передачам (0,46 xA/90). Помимо этого, он лучше 92% игроков на своей позиции по передачам под удар (4,72/90).

Дефицит моментов с игры Александр восполняет качественным исполнением стандартных положений, превращая этот аспект в дополнительную возможность набора очков (4 из 7 ассистов пришли с них). Неслучайно «Монако» лидирует среди клубов в Европе по голам со стандартов (за их подготовку отдельно отвечает Роберт Ковач): секрет не только в количестве розыгрышей и идей для их реализации, но и в исполнителях.

Еще до полного восстановления Головина главный тренер Нико Ковач делился в интервью тем, что видит россиянина на обоих флангах в 4-2-3-1 (и в других интерпретациях позиции вингера, в зависимости от плана под конкретного соперника) и в роли «десятки». При этом он старается максимально сыграть на сильных сторонах Александра: поиске свободных зон, технике, мобильности и качестве последнего паса (3,87 ключевых передачи на 90 минут).

Роль Головина в нынешнем «Монако»

На Головина влияют тенденции работы Ковача, которые он перенес из «Баварии». При хорвате мюнхенцы максимально отошли от продуманных передвижений в позиционной атаке в сторону индивидуального мастерства фланговых игроков, под которых создавались благоприятные условия. В такой структуре страдала самая главная зона — центральная, где игроки двигались хаотично и не всегда правильно подстраивались под партнеров для быстрого комбинирования. В результате переноса Ковачем игровых принципов на новое место работы в «Монако» атака команды при долгом владении часто становится «стерильной».

В таком сценарии главным источником моментов становятся быстрые переходы владения и правильная реакция на перехват мяча командой — быстрое переключение внимания, оптимальное открывание и быстрое завершение эпизода с обострением. При игре справа Головин старается сохранять высокую позицию без мяча, при этом располагаясь достаточно широко.

Ниже хороший пример того, как решения Головина помогают «Монако» создавать опасные моменты.

Действия Головина в матче с «Сент-Этьеном».

«Сент-Этьен» оставил большую свободную зону, но здесь важна позиция Александра. Изначально он сохранял максимально эффективную широкую позицию, растягивая пространство между центральным и левым защитником соперника. Вторым движением ускорился от мяча, предложив опцию для Тшуамени.

Действия Головина в матче с «Сент-Этьеном».

После передачи Головин продвинулся с мячом в штрафную и сделал передачу под обратное открывание партнера в свободную зону. В исполнении «Монако» это классическая атака (нападающий сажает линию защитников, полузащита заполняет второй темп).

При развитии атаки из глубоких зон востребован навык быстрого ускорения с мячом в ногах Головина (5,75 ведения с продвижением мяча). После смещений в центр он реже рассматривает открывания фланговых игроков (в системе Ковача при контратаке они чаще только растягивают оборону соперника, а не открываются в свободные зоны), а стремится находить острые решения в створе ворот.

После приема мяча россиянин нацелен на обострение, постоянно ищет возможность отдать сразу вразрез или улучшить позицию и нанести удар самому. Поэтому в этом сезоне Александр бьет в среднем 2 раза за матч, что пока наиболее высокий показатель в его карьере за «Монако».

В дополнение ко всему у россиянина сильный отрезок по прессинг-действиям: 2,07 отбора, 1,33 перехвата (по обоим показателям лучше 90% игроков на своей позиции), 23,31 оказываемого давления на игрока с мячом в пересчете на 90 минут (снова лучше всех в европейских топ-чемпионатах). Система Ковача способствует этому — она нацелена на персональные прессинг-рывки (вместо групповых / командных передвижений), в зависимости от зоны, в которой футболист соперника находится с мячом. Кроме цели перекрыть линии передач, такое давление провоцирует персональные ошибки защитников при владении и отбор мяча в высоких зонах.

Поиск свободного пространства

Головин грамотно открывается в зоны, где встречает наименьшее сопротивление в момент приема мяча. Часто защите соперника сложно определить, кто должен выдвинуться для опеки.

Свежий пример топового поиска пространства — в матчах сборной, где Головин проявил свои лучшие стороны уже на левом фланге. Ниже — два показательных эпизода, которые произошли перед голами в ворота Словении.

В первом случае Головин увидел разрыв между крайним и центральным защитниками и открылся в эту зону под передачу на ход. Заодно выдернул за собой Бийола и приоткрыл центр для партнера, создав дополнительную опцию пасующему.

Действия Головина в матче против Словении.

В итоге он ускорился под проникающую передачу от Жемалетдинова и прострелил в штрафную.

При втором голе открывание было еще более эффективным. На этот раз пара опорных стянулась, чтобы перекрыть пас на Головина (снова открылся в пространство между двумя защитниками), но через игру на третьего (Кузяев) команда смогла отрезать соперников и включить Александра в опасной зоне. В результате тот с рикошета попал в перекладину, а Дзюба завершил момент.

Действия Головина в матче против Словении.

Прогноз

На данный момент результаты Головина радуют, он небезосновательно стал одним из лучших в Европе с фильтром в 500 сыгранных минут по атакующим цифрам, в частности голевым действиям. Но пока он находится на нижней границе игрового времени, которое позволяет участвовать в прямых сравнениях с другими игроками (футболисты, которые провели менее 500 минут в лиге, не учитываются при статистическом сравнении). На дистанции его показатели должны значительно снизиться, потому что они идут впереди его реального уровня игры на данный момент (объективно Головин не входит в топ-10 лучших футболистов Европы). Также есть сомнения, что «Монако» будет с такой же эффективностью реализовывать стандарты на дистанции — сейчас они сильно опережают свои ожидаемые показатели, основанные на качестве моментов. Слишком много переменных, которые влияют на их эффективность.

Нико Ковач прямо сейчас хорошо реализует сильные стороны россиянина, но на длинной дистанции и с последующей реакцией соперников — будут чаще закрываться ближе к штрафной и научатся лучше противодействовать Головину в целом — есть предпосылки, что количество голевых и обостряющих действий российского полузащитника значительно снизится по сравнению с нынешними показателями.

Тем не менее, даже убрав за скобки статистику, он действительно значительно прибавил в качестве своей игры и эксплуатации сильных сторон, проводя свой пока лучший сезон в «Монако».

Наивно предполагать, что он останется среди лучших в мире по результативности. Но можно прогнозировать, что он сможет в дальнейшем демонстрировать стабильно высокий уровень — играть значительно лучше, чем в первые два сезона за «Монако». Его востребованность на европейском рынке должна значительно возрасти.

Если, конечно, не вмешаются очередные травмы.