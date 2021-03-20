«Мастер-класс Головина. Очень хорошо». Что пишут про российского полузащитника во Франции
Проявил альтруизм
France Football в обзоре матча оценил голевую передачу Головина как идеальную и сделал важные выводы относительно перспектив «Монако»: «Нико Ковач на своих предматчевых пресс-конференциях показывает, что его команда только пытается закрепиться на четвертом месте, но нам не нужно в это верить. У «Монако» есть команда для Лиги чемпионов, а не группа игроков, которая могла бы довольствоваться финишем у подиума».
В свою очередь Maxifoot обратил внимание на чудовищную разницу в уровне команд. Лучшим в составе «Монако» издание назвало получившего 8,5 баллов Тшуамени. Его напарник по центральной зоне Фофана удостоился оценки 7,5. По семерке у Йоветича и Фолланда, а игра Головина оценена на 6,5. Аналогичный рейтинг у Диопа и Дисаси.
«Неутешительный первый тайм для российского атакующего полузащитника, который играл с паузами. Он проснулся после перерыва, улучшив оборонительную игру на правом фланге, но, прежде всего, он создал второй гол Тшуамени», — прокомментировал Maxifoot игру нашего легионера.
Интересно, что сайт болельщиков asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике ограничился одним разочарованием и не пожалел только Сидибе, а двойку лучших составили авторы первых голов — Йоветич и Тшуамени. За последним, кстати, внимательно следит «Челси».
Издание Monaco Tribune также назвало Тшуамени первой звездой, поставив ему восьмерку. По семерке у Йоветича, Фолланда и Фофана. Головина в этот раз оценили на 6 баллов. «Игрок сборной России играл старательно, стабильно и проявлял альтруизм, особенно в эпизоде со скидкой на гол Тшуамени», — отмечено в комментарии портала.
Головин — тоже очень хорошо
За мнениями болельщиков интересно следить, начиная с момента объявления составов и до финального свистка.
«По краям много техники с Голо и Диопом. Мы будем пировать!» — обозначил уровень ожиданий Don Lou. И, надо сказать, отчасти они оправдались. У Александра результативная передача, у Софьяна — гол. Но, надо признать, перед началом игры самой популярной темой стало решение Нико Ковача оставить в запасе главную звезду — Бен Йеддера. А потом много внимания уделили Диатта. Сенегалец, которого на фанатских форумах буквально уничтожали, постоянно припоминая, что его покупка обошлась в 20 миллионов евро, забил первым же касанием после выхода на замену.
Впрочем, и для Головина добрые слова нашлись. «Какой прекрасный матч. Йоветич должен быть игроком основы, он украшает игру, он мог бы забить три гола за 15 минут... Вау, я люблю Бен Йеддера, но Йоветич на ступеньку выше. Что уж говорить о Тшуамени! Головин — тоже очень хорошо», — написал Tuchepokenounou.
«Мастер-класс Головина и Тшуамени! Какой вечер пятницы! Мы будем жить безмятежно в выходные дни. Отдых и зарядка аккумулятора до следующего матча», — констатировал уже после второй голевой атаки «Монако» tibou94340.
«Надо сказать, что «Монако» действительно хорошо выглядит при Коваче. Сегодня определенно Головин и Тшуамени — топ. Даже старый Сеск неплохо справился при выходе на замену», — заметил PaulRer.
«Передача Фабрегаса — это очень приятно. Середина плотная. Головин — очень хороший. Йоветич в форме, и это тоже здорово», — таково мнение ClementLequesne.
Методология
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