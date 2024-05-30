Как дела у Мбаппе? «ПСЖ» заморозил 80 миллионов евро, но Килиан купил шикарный дом в Мадриде
Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в начале мая и до сих пор не назвал новый клуб. Хотя секрета здесь нет: француз почти в «Реале» — болельщики по всему миру ждут официальную информацию. А пока ее нет, скучать не приходится — Мбаппе генерирует много других новостей.
«ПСЖ» не выплатил Килиану зарплату за два месяца. Это шантаж
Килиан уходит из Парижа свободным агентом — это дико бесит владельца клуба Нассера Аль-Хелаифи. У игрока и функционера уже давно сложные отношения, были даже слухи о скандале перед одним из матчей. Якобы причиной стало то, что Мбаппе в прощальном видео поблагодарил всех, кроме Аль-Хелаифи, и тому это сильно не понравилось. Было или не было — неизвестно, в «ПСЖ» опровергают. Но после этого Килиан пару раз публично сказал президенту спасибо.
Правда, на настроение Аль-Хелаифи это никак не повлияло. Он все равно упускает лучшего игрока мира бесплатно и не хочет с этим мириться. Поэтому, по данным L'Equipe, «ПСЖ» заморозил выплату зарплаты Мбаппе за апрель и бонус за лояльность — суммарно получилось около 80 миллионов евро.
Французские медиа пишут, что таким образом парижане давят на Килиана и «Реал» — ждут выплат. Но ни Мбаппе, ни президент «бланкос» Перес на такой шантаж не ведутся. Флорентино не хочет ничего платить за свободного агента, а юристы Килиана уже готовятся к судам. Кстати, если «ПСЖ» все-таки не выплатит деньги, то получит бан на два трансферных окна — об этом сообщает RMC Sport.
Мбаппе готовится к переезду — купил дом Бэйла
Ничего еще не объявлено официально, но деньги — лучший индикатор того, что сделка близка. В истории с Мбаппе и «Реалом» крупные суммы уже появились — испанские медиа пишут, что Килиан обзавелся недвижимостью в Мадриде.
Хотя информация разнится. Издание La Razon 21 мая написало, что Мбаппе купил особняк в элитном районе Ла-Морелеха — дом якобы обошелся в 18 миллионов евро, а по соседству проживают Ричард Гир и Серхио Рамос. Выбор Килиана пал именно на этот лот потому, что тренировочная база «Реала» находится в 5 минутах езды.
Промадридское издание OK Diario через неделю сообщило другую информацию — Килиан якобы купил дом в районе Ла-Финка. Описание следующее: «Роскошный особняк в Ла-Финке, одном из самых дорогих районов Мадрида, с участком площадью 3000 кв. м и площадью застройки 1100 кв. м. В доме восемь спален, все с ванными комнатами, крытый бассейн с подогревом, сауна, зоны с горячей и холодной водой и тренажерный зал. Особенностью этого поместья является то, что оно единственное имеет собственное поле для гольфа — хобби бывшего владельца».
Кстати, о бывшем владельце — это Гарет Бэйл. Издание сообщает, что легендарный валлиец торговался до последнего и требовал 13 миллионов евро — в итоге сошлись на 11. Учитывая, что «ПСЖ» не выплатил зарплату, а в «Реале» пришлось сильно подвинуться по деньгам, это приятный дисконт для Килиана.
Теперь болельщикам осталось дождаться официального объявления — по слухам, «Реал» объявит новичка до старта Евро-2024. На Олимпиаду на родине Мбаппе, кстати, не отпустят — Флорентино Перес считает, что клубу форвард нужнее. Не переубедил даже Макрон — в общем, Килиану живется не скучно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|22
|10
|2
|81-33
|76
|
2
|Монако
|34
|20
|7
|7
|68-42
|67
|
3
|Брест
|34
|17
|10
|7
|53-34
|61
|
4
|Лилль
|34
|16
|11
|7
|52-34
|59
|
5
|Ницца
|34
|15
|10
|9
|40-29
|55
|
6
|Лион
|34
|16
|5
|13
|49-55
|53
|
7
|Ланс
|34
|14
|9
|11
|45-37
|51
|
8
|Марсель
|34
|13
|11
|10
|52-41
|50
|
9
|Реймс
|34
|13
|8
|13
|42-47
|47
|
10
|Ренн
|34
|12
|10
|12
|53-46
|46
|
11
|Тулуза
|34
|11
|10
|13
|42-46
|43
|
12
|Монпелье
|34
|10
|12
|12
|43-48
|41
|
13
|Страсбур
|34
|10
|9
|15
|38-50
|39
|
14
|Нант
|34
|9
|6
|19
|30-55
|33
|
15
|Гавр
|34
|7
|11
|16
|34-45
|32
|
16
|Метц
|34
|8
|5
|21
|35-58
|29
|
17
|Лорьян
|34
|7
|8
|19
|43-66
|29
|
18
|Клермон Фут
|34
|5
|10
|19
|26-60
|25
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|1 : 2
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|5 : 0
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|0 : 2
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|4 : 0
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|0 : 3
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|24
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2