«Головина часто не видно в больших матчах». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Катастрофический вечер
L'Equipe не делал отдельный материал об игре в Ренне, включив ее в обзор матчей всех претендентов на места в первой пятерке. В двух небольших абзацах все внимание уделено победителям, которые по ходу второй части сезона вернули привычно яркую атакующую игру. Об игре «Монако» лучше всего говорит фраза о том, что голкипер Нюбель всеми силами пытался отсрочить неизбежное.
Портал Maxifoot даже в дайджесте главных событий дня в европейском футболе был максимально краток, написав не о матче «Монако», а о ситуации с путевками в Лигу Европы и Лигу конференций. Издание констатирует, что борьба за них обострилась, а монегаски за один день потеряли два места в турнирной таблице.
Сайт Get French Football News в своем материале в основном рассыпался в комплиментах «Ренну», который обошел команду с Лазурного берега в таблице за счет лучшей разности мячей. Для «Монако» же вечер был назван катастрофическим. Единственный удостоившийся комплиментов — до определенного момента сохранявший нули на табло Нюбель. Игру вратаря оценили шестеркой. Пять баллов дали Камара. Еще троим, включая Бен Йеддера, влепили тройки, а Головин наиграл на четверку. К сожалению, не по школьной системе.
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops лучшими назвал Нюбеля и пытавшегося обострять игру Бен Сегира. Провалы — работа Клемана и игра Бен Йеддера. Лучшего бомбардира болельщики любят, но в комментарии отмечено, что у него все-таки нет капитанской харизмы. В этом, кстати, часто упрекают и Головина, который лидер по игре, но не тот человек, который поведет за собой.
Остались руины
В комментариях болельщиков и в соцсетях достается всем. В основном — руководству и Филиппу Клеману. От владельца клуба Дмитрия Рыболовлева требует смены политики, менеджмент упрекают в том, что не встряхнули команду увольнением Клемана, но и футболисты небезгрешны. «Это не просто тактическая проблема, это проблема паршивых игроков», — резюмировал Domino.
Досталось и персонально Головину. «Головин, боже мой, никакого воздействия на игру, ничего», — написал Сhlin51.
«Как часто бывает в решающих матчах...», — поддержал данное мнение Umberto.
«Если бы он был единственным...», — переадресовал претензии и к другим игрокам Scifo84.
«В то же время тяжело играть с Якобсом на его фланге», — снова обратил внимание на неоднозначное тренерское решение разрушить связку Головина и Кайю Энрике Max mimizan.
«Диатта вместо Головина... Мы на хорошем уровне», — пытался иронизировать по поводу неоднозначной замены cidbaden56.
«Клеман сошел с ума! Мы проигрываем, а он меняет Бен Йеддера и Бен Сегира, оставляя незаметного Головина», — высказал иную позицию по перестановкам ERKA-RCM.
«Отправляйся в «Вест Хэм» или «Астон Виллу». Мы устали ждать от него стабильности. Нам нужно обновление», — потребовал продать Головина Toph 74.
Но у кого-то иной взгляд на перспективы состава красно-белых. «Будьте реалистами. Есть Бен Сегир, Диоп, Марипан, Аклиуш. Но также и Головин, даже если он не слишком стабилен. Кайю Энрике и Вандерсон тоже понимают систему», — заметил Munegu571, хотя ему возразили, что без Лиги чемпионов можно попрощаться со многими лидерами, включая Головина.
А общее настроение наиболее емко выразил Ralfedstroem, написав: «Сегодня на поле остались руины».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|
2
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|
3
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|
4
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|
5
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|
6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|
7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|
8
|Клермон Фут
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|
9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|
10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|
11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|
12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|
13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|
14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|
15
|Страсбур
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|
16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|
17
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|
18
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|
19
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|
20
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|- : -
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|- : -
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|- : -
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|- : -
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|29
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2