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«Головина часто не видно в больших матчах». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Ренна» (0:2).
Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:0
Монако

Катастрофический вечер

L'Equipe не делал отдельный материал об игре в Ренне, включив ее в обзор матчей всех претендентов на места в первой пятерке. В двух небольших абзацах все внимание уделено победителям, которые по ходу второй части сезона вернули привычно яркую атакующую игру. Об игре «Монако» лучше всего говорит фраза о том, что голкипер Нюбель всеми силами пытался отсрочить неизбежное.

Портал Maxifoot даже в дайджесте главных событий дня в европейском футболе был максимально краток, написав не о матче «Монако», а о ситуации с путевками в Лигу Европы и Лигу конференций. Издание констатирует, что борьба за них обострилась, а монегаски за один день потеряли два места в турнирной таблице.

Сайт Get French Football News в своем материале в основном рассыпался в комплиментах «Ренну», который обошел команду с Лазурного берега в таблице за счет лучшей разности мячей. Для «Монако» же вечер был назван катастрофическим. Единственный удостоившийся комплиментов — до определенного момента сохранявший нули на табло Нюбель. Игру вратаря оценили шестеркой. Пять баллов дали Камара. Еще троим, включая Бен Йеддера, влепили тройки, а Головин наиграл на четверку. К сожалению, не по школьной системе.

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops лучшими назвал Нюбеля и пытавшегося обострять игру Бен Сегира. Провалы — работа Клемана и игра Бен Йеддера. Лучшего бомбардира болельщики любят, но в комментарии отмечено, что у него все-таки нет капитанской харизмы. В этом, кстати, часто упрекают и Головина, который лидер по игре, но не тот человек, который поведет за собой.

Александр Головин (в центре) в матче против «Ренна».
Фото Global Look Press

Остались руины

В комментариях болельщиков и в соцсетях достается всем. В основном — руководству и Филиппу Клеману. От владельца клуба Дмитрия Рыболовлева требует смены политики, менеджмент упрекают в том, что не встряхнули команду увольнением Клемана, но и футболисты небезгрешны. «Это не просто тактическая проблема, это проблема паршивых игроков», — резюмировал Domino.

Досталось и персонально Головину. «Головин, боже мой, никакого воздействия на игру, ничего», — написал Сhlin51.

«Как часто бывает в решающих матчах...», — поддержал данное мнение Umberto.

«Если бы он был единственным...», — переадресовал претензии и к другим игрокам Scifo84.

«В то же время тяжело играть с Якобсом на его фланге», — снова обратил внимание на неоднозначное тренерское решение разрушить связку Головина и Кайю Энрике Max mimizan.

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Ренн&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. Головин рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. «Монако» снова безвольно проиграл

«Диатта вместо Головина... Мы на хорошем уровне», — пытался иронизировать по поводу неоднозначной замены cidbaden56.

«Клеман сошел с ума! Мы проигрываем, а он меняет Бен Йеддера и Бен Сегира, оставляя незаметного Головина», — высказал иную позицию по перестановкам ERKA-RCM.

«Отправляйся в «Вест Хэм» или «Астон Виллу». Мы устали ждать от него стабильности. Нам нужно обновление», — потребовал продать Головина Toph 74.

Но у кого-то иной взгляд на перспективы состава красно-белых. «Будьте реалистами. Есть Бен Сегир, Диоп, Марипан, Аклиуш. Но также и Головин, даже если он не слишком стабилен. Кайю Энрике и Вандерсон тоже понимают систему», — заметил Munegu571, хотя ему возразили, что без Лиги чемпионов можно попрощаться со многими лидерами, включая Головина.

А общее настроение наиболее емко выразил Ralfedstroem, написав: «Сегодня на поле остались руины».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
3
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2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
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14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
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 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
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