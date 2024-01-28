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Зидан хочет стать главным тренером сборной Франции

Алина Савинова
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Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет получить работу в сборной Франции, сообщает RMC Sport.

Как отмечает источник, 51-летний специалист готов ждать, пока в сборной Франции не освободится пост наставника команды, который на данный момент занимает Дидье Дешам.

26 января сообщалось, что Зидан отклонил предложение Алжирской федерации футбола (FAF).

Последним местом работы французского тренера был «Реал», который он покинул летом 2021 года. Под его руководством мадридский клуб дважды становился победителем чемпионата и Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды — Суперкубок УЕФА.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/
Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Франции по футболу
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 19 10 4 5 36-27 34
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
7
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
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 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 2 : 3
27.01 19:00
Ницца – Метц
 1 : 0
27.01 23:00
Марсель – Монако
 2 : 2
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
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