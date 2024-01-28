Зидан хочет стать главным тренером сборной Франции

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет получить работу в сборной Франции, сообщает RMC Sport.

Как отмечает источник, 51-летний специалист готов ждать, пока в сборной Франции не освободится пост наставника команды, который на данный момент занимает Дидье Дешам.

26 января сообщалось, что Зидан отклонил предложение Алжирской федерации футбола (FAF).

Последним местом работы французского тренера был «Реал», который он покинул летом 2021 года. Под его руководством мадридский клуб дважды становился победителем чемпионата и Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды — Суперкубок УЕФА.