«Монако» вдевятером сыграл вничью с «Марселем», Головин сделал голевую передачу

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Марселем» в матче 19-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У хозяев забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Леонардо Балерди, у гостей — Виссам Бен Йеддер и Манес Аклиуш. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал результативную передачу.

Монегаски завершили матч вдевятером: на 11-й минуте красную карточку получил защитник Гильермо Марипан, а на 87-й минуте полузащитник Денис Закария получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1 с 34 очками, «Марсель» идет шестым с 29 очками.