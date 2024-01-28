Головин о ничьей с «Марселем»: «Мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в гостевой игре 19-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (2:2).

По ходу встречи Головин сумел отличиться результативной передачей. Российский полузащитник был признан лучшим игроком матча по версии Whoscored.

«Тяжело комментировать игру, когда практически весь матч мы были в меньшинстве, а в самом конце встречи рефери вообще оставил нас вдевятером. Учитывая это, ничья в гостях приемлемый результат. Считаю, что мы показали характер, неуступчивость и бойцовские качества. В той ситуации, в которой мы оказались, все это имеет огромное значение. Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали сопернику, искали свои шансы и имели их. Поэтому назову этот матч позитивным для нашей команды», — сказал Головин «СЭ».

Монегаски завершили матч вдевятером: на 11-й минуте красную карточку получил защитник Гильермо Марипан, а на 87-й минуте полузащитник Денис Закария получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1 с 34 очками, «Марсель» идет шестым с 29 очками.