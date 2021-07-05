Жослен Гурвеннек назначен главным тренером «Лилля»

Новым главным тренером «Лилля» стал Жослен Гурвеннек, сообщает 5 июля официальный сайт клуба. Он заменил на этой должности Кристофа Гальтье.

? LOSC officially announces the appointment of Jocelyn Gourvennec as head coach. pic.twitter.com/0KTIz3FNyw — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) July 5, 2021

Детали сделки не указаны. 49-летний специалист ранее тренировал «Ла Рош», «Генгам» и «Бордо». С «Генгамом» он в сезоне-2013/14 выиграл Кубок Франции.

В прошлом сезоне под руководство Гальтье «Лилль» стал чемпионом Франции. После завершения чемпионата тренер покинул команду и подписал контракт с «Ниццей».