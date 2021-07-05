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Жослен Гурвеннек назначен главным тренером «Лилля»

21:50
Жослен Гурвеннек (справа). Фото ФК «Лилль».
Жослен Гурвеннек (справа). Фото ФК «Лилль».
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Новым главным тренером «Лилля» стал Жослен Гурвеннек, сообщает 5 июля официальный сайт клуба. Он заменил на этой должности Кристофа Гальтье.

Детали сделки не указаны. 49-летний специалист ранее тренировал «Ла Рош», «Генгам» и «Бордо». С «Генгамом» он в сезоне-2013/14 выиграл Кубок Франции.

В прошлом сезоне под руководство Гальтье «Лилль» стал чемпионом Франции. После завершения чемпионата тренер покинул команду и подписал контракт с «Ниццей».

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Евгений Петров все материалы автора

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