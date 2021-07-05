Анелька считает, что Мбаппе должен уйти из «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной Франции Николя Анелька поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Если хочешь выигрывать крупнейшие награды, тебе придется в какой-то момент уйти из «ПСЖ». Что бы ты ни сделал, всегда найдется тот, кто скажет: «В «ПСЖ» ты хорош, но это всего лишь Франция. Лучшие лиги в Англии и Испании, ты не соревновался с лучшими игроками в лучших чемпионатах».

Придется решать. Если хочешь выиграть «Золотой мяч», а именно к этому нужно стремиться, чтобы сравняться с Роналду и Месси, придется соревноваться с лучшими. Поймите меня правильно, лига 1 непроста, но самый сложный чемпионат — в Англии.

Так что если хочешь быть одним из лучших, делай то, что делаешь в «ПСЖ», но в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале», «Ман Сити» или «Ливерпуле». Или езжай в Испанию, в «Реал» или «Барселону». Тогда можно начать говорить о глобальном влиянии», — приводит слова Николя The Athletic.

1 июля стало известно, что Мбаппе не хочет продлевать контракт с клубом, если условия не изменятся. Он выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Его соглашение действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/2021 22-летний форвард провел 31 матч за команду в чемпионате Франции, на его счету 27 голов и две результативные передачи.