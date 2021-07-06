Ауар пропускает тренировки «Лиона» из-за желания покинуть клуб

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар пропускает тренировки команды из-за желания сменить клуб, сообщает GFFN.

По информации источника, 23-летний француз ни разу не появился на занятиях с 1 июля, когда началась предсезонная подготовка не по причине болезни, как утверждают в клубе, а из-за желания уйти. Сообщается, что футболист расстроен из-за того, что команде не удалось удержать Мемфиса Депая, который стал игроком «Барселоны». Ауар рассчитывает присоединиться к клубу, который регулярно выступает в Лиге чемпионов.

В сезоне-2020/21 Ауар провел 33 матча за «Лион», на его счету 8 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 42 миллиона евро. 20 июня сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала».