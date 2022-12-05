«Монако» объявил имя нового генерального директора клуба

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Новым генеральным директором «Монако» стал Бен Ламбрехт, сообщает пресс-служба клуба.

В этой должности 58-летний управленец сменил Жана-Эмманюэля де Витта.

Ламбрехт с марта 2021 года занимал должность генерального директора «Серкль Брюгге» — клуба, который принадлежит «Монако».

На данный момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 15 матчах 27 очков.