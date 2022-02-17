Стали известны причины исключения Жерсона Родригеса из состава «Труа»

Жерсон Родригес исключен из состава «Труа» за нарушение режима

16 февраля «Труа» объявил об исключении из команды нападающего Жерсона Родригеса, права на которого принадлежат киевскому «Динамо». Данное решение клуба из лиги 1 было принято «в качестве меры предосторожности».

Как сообщает L'Equipe, исключение Жерсона из команды стало следствием «систематических случаев нарушения режима».

С приходом Бруно Ирлеса на пост главного тренера «Труа» футболисту «Динамо» предоставили второй шанс, однако несоблюдение установленных правил от 26-летнего люксембуржца продолжились.

Теперь между руководством и Жерсоном состоится встреча, результатом которой может стать окончательное прекращение арендного соглашения и возвращение вингера в расположение киевского «Динамо».