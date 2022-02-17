Стали известны причины исключения Жерсона Родригеса из состава «Труа»
16 февраля «Труа» объявил об исключении из команды нападающего Жерсона Родригеса, права на которого принадлежат киевскому «Динамо». Данное решение клуба из лиги 1 было принято «в качестве меры предосторожности».
Как сообщает L'Equipe, исключение Жерсона из команды стало следствием «систематических случаев нарушения режима».
С приходом Бруно Ирлеса на пост главного тренера «Труа» футболисту «Динамо» предоставили второй шанс, однако несоблюдение установленных правил от 26-летнего люксембуржца продолжились.
Теперь между руководством и Жерсоном состоится встреча, результатом которой может стать окончательное прекращение арендного соглашения и возвращение вингера в расположение киевского «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|18
|5
|1
|52-19
|59
|
2
|Марсель
|24
|13
|7
|4
|38-21
|46
|
3
|Ницца
|24
|13
|4
|7
|36-21
|42
|
4
|Страсбур
|24
|12
|5
|7
|46-29
|41
|
5
|Лион
|24
|10
|8
|6
|33-30
|37
|
6
|Ренн
|24
|11
|4
|9
|43-22
|37
|
7
|Монако
|24
|10
|7
|7
|37-26
|37
|
8
|Ланс
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
9
|Нант
|24
|10
|5
|9
|31-28
|35
|
10
|Лилль
|24
|9
|8
|7
|32-35
|35
|
11
|Монпелье
|24
|10
|4
|10
|38-34
|34
|
12
|Брест
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
13
|Анже
|24
|7
|8
|9
|30-35
|29
|
14
|Реймс
|24
|6
|9
|9
|27-28
|27
|
15
|Клермон Фут
|24
|6
|6
|12
|24-41
|24
|
16
|Труа
|24
|5
|6
|13
|21-36
|21
|
17
|Лорьян
|24
|4
|9
|11
|20-38
|21
|
18
|Сент-Этьен
|24
|5
|6
|13
|24-45
|21
|
19
|Метц
|24
|4
|8
|12
|25-45
|20
|
20
|Бордо
|24
|4
|8
|12
|36-61
|20
|18.02
|23:00
|
Лилль – Метц
|- : -
|19.02
|19:00
|
Ланс – Лион
|- : -
|19.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|20.02
|15:00
|
Ницца – Анже
|- : -
|20.02
|17:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|20.02
|17:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|20.02
|17:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|20.02
|17:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|20.02
|19:05
|
Бордо – Монако
|- : -
|20.02
|22:45
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|20
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|19
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0