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Сегодня, 07:55

Пети: «Месси был лучшим на протяжении 15 лет, но сейчас Мбаппе превзошел его»

Экс-игрок сборной Франции Пети считает Мбаппе королем футбола
Виктория Кравченко

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался об игре нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Королем «ПСЖ» на данный момент является Мбаппе. Не понимаю, почему Месси не наладит с ним связь. Месси был лучшим на протяжении 15 лет, но сейчас Мбаппе превзошел его. Мне кажется, что Месси еще пытается самостоятельно управлять игрой, тогда как должен признать, что все идет под диктовку Мбаппе», — цитирует Пети RMC Sport.

В первом матче «ПСЖ» с «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол. Французский форвард забил 32-й мяч в Лиге чемпионов, сделав это в возрасте 23 лет и 1 месяца, что стало новым рекордом. Ранее достижение принадлежало Лионелю Месси, который преодолел отметку в 32 забитых гола в 23 года и 8 месяцев. При этом оба забили по 32 гола в 52 матчах турнира.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
10
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
19
 Метц 24 4 8 12 25-45 20
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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38 тур
18.02 23:00
Лилль – Метц
 - : -
19.02 19:00
Ланс – Лион
 - : -
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
20.02 19:05
Бордо – Монако
 - : -
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 19 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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