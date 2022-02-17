Пети: «Месси был лучшим на протяжении 15 лет, но сейчас Мбаппе превзошел его»

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался об игре нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Королем «ПСЖ» на данный момент является Мбаппе. Не понимаю, почему Месси не наладит с ним связь. Месси был лучшим на протяжении 15 лет, но сейчас Мбаппе превзошел его. Мне кажется, что Месси еще пытается самостоятельно управлять игрой, тогда как должен признать, что все идет под диктовку Мбаппе», — цитирует Пети RMC Sport.

В первом матче «ПСЖ» с «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол. Французский форвард забил 32-й мяч в Лиге чемпионов, сделав это в возрасте 23 лет и 1 месяца, что стало новым рекордом. Ранее достижение принадлежало Лионелю Месси, который преодолел отметку в 32 забитых гола в 23 года и 8 месяцев. При этом оба забили по 32 гола в 52 матчах турнира.