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Сегодня, 14:43

Мбаппе рассматривает новое предложение «ПСЖ» по контракту

Иван Шитик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото ФК «ПСЖ».

«ПСЖ» провел новый раунд переговоров с представителями нападающего Килиана Мбаппе. Французский клуб предлагает игроку краткосрочный контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает журналист Себастьян Дени.

По информации источника, после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0) с семьей звездного футболиста встретились люди, близкие к эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

23-летнего француза убеждают продлить контракт с клубом на краткосрочной основе. Он уже отклонил два предложения по контракту и чистую зарплату в размере 45 миллионов евро в год.

Напомним, что договор Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне, и «Реал» готов подписать его в качестве свободного агента.

Ранее Мбаппе признался, что пока не решил, покинет ли он парижский клуб по окончании нынешнего сезона.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
10
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
19
 Метц 24 4 8 12 25-45 20
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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18.02 23:00
Лилль – Метц
 - : -
19.02 19:00
Ланс – Лион
 - : -
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
20.02 19:05
Бордо – Монако
 - : -
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 19 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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