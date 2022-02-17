Мбаппе рассматривает новое предложение «ПСЖ» по контракту

«ПСЖ» провел новый раунд переговоров с представителями нападающего Килиана Мбаппе. Французский клуб предлагает игроку краткосрочный контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает журналист Себастьян Дени.

По информации источника, после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0) с семьей звездного футболиста встретились люди, близкие к эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

23-летнего француза убеждают продлить контракт с клубом на краткосрочной основе. Он уже отклонил два предложения по контракту и чистую зарплату в размере 45 миллионов евро в год.

Напомним, что договор Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне, и «Реал» готов подписать его в качестве свободного агента.

Ранее Мбаппе признался, что пока не решил, покинет ли он парижский клуб по окончании нынешнего сезона.