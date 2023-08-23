Ротен: «Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. Все позади, и это хорошо»

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен подвел итоги ситуации вокруг форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Мыльная опера имени Мбаппе закончилась. Все позади, и это хорошо. Видно, что сейчас состав «ПСЖ» подходит ему больше. Я уверен, что Луис Энрике приложил усилия и внес свою лепту в то, чтобы показать, что места Килиана — в Париже», — приводит слова Ротена RMC Sport.

13 августа «ПСЖ» объявил о возвращении игрока к тренировкам с основной командой. Он из-за отказа продлить контракт был отстранен от работы и пропустил предсезонное турне, а также матч 1-го тура лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Во 2-м туре Мбаппе вышел на замену в игре с «Тулузой» (1:1), заработал и реализовал пенальти.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз в ближайшее время может продлить контракт с клубом.