Ляказетт не сыграет с «ПСЖ» и «Ниццей» из-за дисквалификации

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт дисквалифицирован на 2 матча. Также одну встречу он пропустит условно.

32-летний француз получил наказание за удаление в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:4). Форвард не сдержал эмоций и сфолил на полузащитнике Тежи Саванье.

Таким образом, Ляказетт не сможет сыграть против «Ниццы» и «ПСЖ» в ближайших двух турах. Он должен вернуться к игре с «Гавром».