Ляказетт не сыграет с «ПСЖ» и «Ниццей» из-за дисквалификации
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт дисквалифицирован на 2 матча. Также одну встречу он пропустит условно.
32-летний француз получил наказание за удаление в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:4). Форвард не сдержал эмоций и сфолил на полузащитнике Тежи Саванье.
Таким образом, Ляказетт не сможет сыграть против «Ниццы» и «ПСЖ» в ближайших двух турах. Он должен вернуться к игре с «Гавром».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|2
|2
|0
|0
|7-2
|6
|
2
|Брест
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
4
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
7
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
9
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
15
|Ланс
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Нант
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|- : -
|26.08
|18:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|- : -
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|- : -
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|- : -
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|3
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|3
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|3
|П
|
|
Такуми Минамино
Монако
|2
|
|
Йоанн Сальмье
Гавр
|2
|
|
Иван Кавалейру
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|2
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|2
|1
|0
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