Жена Икарди заявила об измене форварда и удалила его фото из соцсетей
Ванда Нара, жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, заявила об измене футболиста.
«Ты убил еще одну семью ради проститутки», — написала Нара в сторис Instagram. Позже жена аргентинца удалила из своего профиля все фотографии с мужем.
Пара поженилась в мае 2014 года. У супругов есть две общих дочери. При этом до отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, экс-игроком «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у нее три сына.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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