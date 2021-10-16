«Монако» без Головина всухую проиграл «Лиону»
«Лион» обыграл «Монако» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 2:0. Российский хавбек монегасков Александр Головин пропускал игру из-за травмы.
В составе победителей отличились Карл Токо Экамби и Джейсон Денайер.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
«Лион» — «Монако» — 2:0 (0:0)
Голы: Токо-Экамби, 75 — с пенальти (1:0). Денайер, 90 (2:0).
«Лион»: Поллерсбек, Боатенг, Денайер, Дюбуа, Эмерсон, Ауар, Какере, Гимарайнс, Шерки (Лукас Пакета, 67), Шакири (Кадевере, 67), Токо-Экамби.
«Монако»: Нюбель, Агилар, Кайю Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Фофана, Жан Лукас (Лемарешаль, 82), Матазо (Якобс, 82), Бен-Йеддер, Фолланд (Боаду, 71), Мартинш (Аклиуш, 90+1).
Предупреждения: Дисаси, 73. Жан Лукас, 76. Какере, 77.
Судья: Делерю (Франция).
16 октября. Лион. Стадион «Люмьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю