Жена Икарди встретилась с президентом «Ювентуса»
Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, провела встречу с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли, сообщает Footmercato.
Разговор шел о возможности аренды футболиста во время зимнего трансферного окна.
Отмечается, что сам 28-летний нападающий не горит деланием покидать парижский клуб зимой.
В нынешнем сезоне Икарди забил три мяча в 17 матчах.
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