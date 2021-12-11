Ди Мария готов продлить контракт с «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария и «ПСЖ» ведут переговоры о продлении контракта. Стороны уже достигли принципиальной договоренности, сообщает RMC Sport.
Действующий контракт 33-летнего аргентинца рассчитан до 2023 года. Он выступает за парижский клуб с 2015-го.
В нынешнем сезоне Ди Мария провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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