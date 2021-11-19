Хайет Абидаль, жена бывшего игрока «Лиона», «Барселоны» и сборной Франции Эрика Абидаля, подаст на развод, сообщает RMC Sport.

Как заявил адвокат Хайет, муж признался ей, что состоял в связи с Хейри Хамрауи, выступающей за женскую команду «ПСЖ». Она подаст на развод в Барселоне. После завершения карьеры Абидаль проживал в столице Каталонии и некоторое время работал спортивным директором «Барселоны».

При этом жену экс-футболиста подозревают в причастности к нападению на Хамрауи. В ночь на 5 ноября к машине, в которой находились несколько игроков «ПСЖ», включая Хамрауи, подошли двое мужчин в масках. Неизвестные открыли пассажирскую дверь, нанесли железным прутом несколько ударов по футболистке, после чего скрылись с места преступления. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами руки и ног.

Адвокат заявил, что Хайет Абидаль не имеет отношения к нападению. Следствие по этому делу продолжается.