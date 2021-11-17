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Нападение на футболистку «ПСЖ» могла организовать жена Абидаля

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В деле о нападении на футболистку «ПСЖ» Хейри Хамрауи появились новые данные. По последней информации, заказчиком нападения могла выступить жена бывшего защитника сборной Франции и «Барселоны» Эрика Абидаля, сообщает L'Equipe.

Напомним, в ночь на 5 ноября к машине, в которой находились несколько игроков «ПСЖ», включая Хамрауи, подошли двое мужчин в масках. Неизвестные открыли пассажирскую дверь, нанесли железным прутом несколько ударов Хамрауи, после чего скрылись с места преступления. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами руки и ног.

Теперь следствие проверяет подозреваемых, так как у Абидаля и Хамрауи раньше был роман. По одной из версий, нападение могла организовать жена бывшего футболиста — Хайет Абидаль.

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Иван Шитик все материалы автора

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