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Желсон Мартинш считает, что «Монако» выиграет чемпионат Франции в ближайшие годы

06:10
Желсон Мартинш. Фото Instagram
Желсон Мартинш. Фото Instagram
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Вингер «Монако» Желсон Мартинш заявил, что в ближайшее время клуб снова выиграет чемпионат Франции. Монегаски в 2017 году стали чемпионами.

— Я думаю, что мы можем добиться титула в краткосрочной перспективе, но это не навязчивая идея, — цитирует Record Мартинша. — Все будет зависеть от контекста. Последние несколько лет были нелегкими. Много чего произошло и несколько перевернуло мою карьеру, но я уверен, что в следующем сезоне все будет иначе. Могу гарантировать, что я сделаю все возможное, чтобы все было иначе.

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