Желсон Мартинш считает, что «Монако» выиграет чемпионат Франции в ближайшие годы
06:10
Вингер «Монако» Желсон Мартинш заявил, что в ближайшее время клуб снова выиграет чемпионат Франции. Монегаски в 2017 году стали чемпионами.
— Я думаю, что мы можем добиться титула в краткосрочной перспективе, но это не навязчивая идея, — цитирует Record Мартинша. — Все будет зависеть от контекста. Последние несколько лет были нелегкими. Много чего произошло и несколько перевернуло мою карьеру, но я уверен, что в следующем сезоне все будет иначе. Могу гарантировать, что я сделаю все возможное, чтобы все было иначе.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...