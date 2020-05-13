Желсон Мартинш считает, что «Монако» выиграет чемпионат Франции в ближайшие годы

Вингер «Монако» Желсон Мартинш заявил, что в ближайшее время клуб снова выиграет чемпионат Франции. Монегаски в 2017 году стали чемпионами.

— Я думаю, что мы можем добиться титула в краткосрочной перспективе, но это не навязчивая идея, — цитирует Record Мартинша. — Все будет зависеть от контекста. Последние несколько лет были нелегкими. Много чего произошло и несколько перевернуло мою карьеру, но я уверен, что в следующем сезоне все будет иначе. Могу гарантировать, что я сделаю все возможное, чтобы все было иначе.