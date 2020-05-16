Жардим может возглавить «Марсель»

«Марсель» начал поиски нового главного тренера. По информации L'Equipe, руководство клуба рассматривает кандидатуры Бруно Женезио, Леонарду Жардима и Кристофа Гальтье.

Отмечается, что португальский специалист, который был уволен в этом сезоне из «Монако», настроен скептически, а француз полностью сосредоточен на своей работе в «Лилле».