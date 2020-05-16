Жардим может возглавить «Марсель»
05:36
«Марсель» начал поиски нового главного тренера. По информации L'Equipe, руководство клуба рассматривает кандидатуры Бруно Женезио, Леонарду Жардима и Кристофа Гальтье.
Отмечается, что португальский специалист, который был уволен в этом сезоне из «Монако», настроен скептически, а француз полностью сосредоточен на своей работе в «Лилле».
Напомним, ранее стало известно, что Андре Виллаш-Боаш может уйти из «Марселя» из-за ухода Андони Субисарреты с поста спортивного директора.
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