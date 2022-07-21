Защитник сборной Франции Клаусс перешел в «Марсель»

Защитник Жонатан Клаусс перешел из «Ланса» в «Марсель». 29-летний француз подписал контракт, рассчитанный до 2025 года.

В прошлом сезоне Клаусс сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. В марте этого года он дебютировал в составе сборной Франции.

Также сегодня «Марсель» объявил о подписании двоих игроков из Испании: вратарь Рубен Бланко арендован у «Сельты», а также форвард Луис Суарес перешел из «Гранады».