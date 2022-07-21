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Сегодня, 05:40

Мбаппе подарил футболку «ПСЖ» Накате

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе встретился с легендарным японским футболистом Хидэтоси Накатой. Встреча произошла после товарищеского матча парижан против «Кавасаки Фронтале» (2:1).

23-летний француз вручил 45-летнему Накате именную футболку «ПСЖ» с номером 7, под которым в парижской команде выступает Мбаппе.

Наката завершил карьеру в 2006 году. Большую часть карьеры он провел в Италии, где выступал за «Парму», «Рому», «Болонью» и «Фиорентину».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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