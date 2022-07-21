Мбаппе подарил футболку «ПСЖ» Накате

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе встретился с легендарным японским футболистом Хидэтоси Накатой. Встреча произошла после товарищеского матча парижан против «Кавасаки Фронтале» (2:1).

23-летний француз вручил 45-летнему Накате именную футболку «ПСЖ» с номером 7, под которым в парижской команде выступает Мбаппе.

Наката завершил карьеру в 2006 году. Большую часть карьеры он провел в Италии, где выступал за «Парму», «Рому», «Болонью» и «Фиорентину».