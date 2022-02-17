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Рамос пропустит матч чемпионата Франции с «Нантом» из-за травмы

Защитник «ПСЖ» Рамос не сыграет с «Нантом» из-за травмы
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом» из-за травмы, сообщает Le Parisien.

По информации источника, 35-летний испанец не попадет в заявку парижского клуба на предстоящую встречу.

Также под вопросом находится участие защитника в игре 26-го тура чемпионата с «Сент-Этьеном».

Отмечается, что Рамос вернется в общую группу на следующей неделе, но для возвращения на поле потребуется время, учитывая историю его повреждений.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в пяти матчах за «ПСЖ» и забил один мяч. Контракт защитника с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/ramos-toujours-indisponible-pour-nantes-17-02-2022-RNC4NQSM2FFN7II4KIAVNBCO2I.php#xtor=AD-1481423553
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
10
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
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 Брест 24 8 7 9 33-36 31
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 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
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 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
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 Метц 24 4 8 12 25-45 20
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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Лилль – Метц
 - : -
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 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
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Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
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20.02 22:45
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Кильян Мбаппе

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ПСЖ

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
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ПСЖ

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Димитри Пайет

Марсель

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