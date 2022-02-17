Рамос пропустит матч чемпионата Франции с «Нантом» из-за травмы

Защитник «ПСЖ» Рамос не сыграет с «Нантом» из-за травмы

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом» из-за травмы, сообщает Le Parisien.

По информации источника, 35-летний испанец не попадет в заявку парижского клуба на предстоящую встречу.

Также под вопросом находится участие защитника в игре 26-го тура чемпионата с «Сент-Этьеном».

Отмечается, что Рамос вернется в общую группу на следующей неделе, но для возвращения на поле потребуется время, учитывая историю его повреждений.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в пяти матчах за «ПСЖ» и забил один мяч. Контракт защитника с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.