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Сегодня, 00:19

«Бордо» назначил нового главного тренера. Гион сменил Петковича

«Бордо» назначил нового главного тренера
Евгений Козинов
Корреспондент
Давид Гион — новый тренер «Бордо».
Фото Twitter

«Бордо» на официальном сайте объявил о смене главного тренера. До конца сезона команду будет тренировать Давид Гион.

В четверг, 17 февраля, 54-летний специалист провел первую тренировку. Подробности расторжения контракта с Владимиром Петковичем неизвестны.

«Очень счастлив стать частью такого именитого клуба. Перед нами стоит сложная миссия, но я намерен вложить всю свою энергию в ее решение. Пришло время объединиться вокруг одной цели — сохранения команды в Лиге 1», — сказал Гион в первом интервью.

Ранее Гион работал с «Реймсом» с 2016 по 2021 год. В конце прошлого сезона специалист покинул команду и оставался без работы.

Сейчас «Бордо» идет на последнем месте в чемпионате Франции. Под руководством Владимира Петковича, который летом прошлого года перебрался в команду из сборной Швейцарии, жирондинцы одержали 5 побед и 8 раз сыграли вничью в 25 матчах.

Футбол
ФК Бордо
Владимир Петкович
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 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
10
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
19
 Метц 24 4 8 12 25-45 20
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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18.02 23:00
Лилль – Метц
 - : -
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Ланс – Лион
 - : -
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
20.02 19:05
Бордо – Монако
 - : -
20.02 22:45
Марсель – Клермон Фут
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 19 1 6
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

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