«Бордо» назначил нового главного тренера. Гион сменил Петковича

«Бордо» на официальном сайте объявил о смене главного тренера. До конца сезона команду будет тренировать Давид Гион.

В четверг, 17 февраля, 54-летний специалист провел первую тренировку. Подробности расторжения контракта с Владимиром Петковичем неизвестны.

«Очень счастлив стать частью такого именитого клуба. Перед нами стоит сложная миссия, но я намерен вложить всю свою энергию в ее решение. Пришло время объединиться вокруг одной цели — сохранения команды в Лиге 1», — сказал Гион в первом интервью.

Ранее Гион работал с «Реймсом» с 2016 по 2021 год. В конце прошлого сезона специалист покинул команду и оставался без работы.

Сейчас «Бордо» идет на последнем месте в чемпионате Франции. Под руководством Владимира Петковича, который летом прошлого года перебрался в команду из сборной Швейцарии, жирондинцы одержали 5 побед и 8 раз сыграли вничью в 25 матчах.