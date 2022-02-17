«ПСЖ» затягивает переговоры о продлении контракта с Ди Марией

«ПСЖ» ведет переговоры с полузащитником Анхелем Ди Марией о продлении контракта. Однако французский клуб затягивает переговорный процесс, так как окончательное решение еще не принято, сообщает Goal.

Также французский клуб сейчас бросил все силы на то, чтобы заключить новое соглашение с нападающим Килианом Мбаппе.

По информации источника, Ди Мария, в свою очередь, рассчитывает провести еще один сезон в составе парижской команды.

33-летний аргентинец в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах за парижскую команду во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач.