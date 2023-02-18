Хакими назвал трех своих самых сложным соперников среди нападающих

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими назвал нападающих, против которых ему сложнее всего играть.

«Против кого мне было сложнее всего играть? Я назову Килиана Мбаппе, Кингсли Комана и Винисиуса Жуниора», — сказал Хакими в интервью Prime Video.

В сезоне-2022/32 Хакими провел за парижан 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.