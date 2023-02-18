Защитник «Монако» Агилар выбыл на две недели

Защитник «Монако» Рубен Агилар не сможет помочь команде в ближайших матчах. 29-летний француз получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (3:2).

Агилар был заменен на 80-й минуте встречи. У игрока диагностирован небольшой разрыв мышцы бедра. Он пропустит не менее двух недель.

В этом сезоне Агилар сыграл 16 матчей во всех турнирах и получил 2 желтые карточки.