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Сегодня, 06:25

Защитник «Монако» Агилар выбыл на две недели

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рубен Агилар.
Фото Global Look Press

Защитник «Монако» Рубен Агилар не сможет помочь команде в ближайших матчах. 29-летний француз получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (3:2).

Агилар был заменен на 80-й минуте встречи. У игрока диагностирован небольшой разрыв мышцы бедра. Он пропустит не менее двух недель.

В этом сезоне Агилар сыграл 16 матчей во всех турнирах и получил 2 желтые карточки.

Футбол
ФК Монако
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 - : -
19.02 17:00
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 - : -
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