Защитник «Ниццы» Аталь извинился за свою позицию по конфликту Израиля и Палестины

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь принес извинения за свои слова о конфликте между Израилем и Палестиной.

Ранее 27-летний алжирец выложил в соцсетях видео, в котором призвал к «черному дню для евреев». Позже игрок удалил видео. Мэр Ниццы в соцсетях призвал футболиста принести извинения и пригрозил ему исключением из клуба.

«Я осознаю, что моя публикация шокировала многих людей, что не входило в мои намерения. Я приношу свои извинения за это.

Я хотел бы четко изложить свою недвусмысленную точку зрения: я решительно осуждаю все формы насилия, где бы они ни происходили, и я поддерживаю всех жертв. Я никогда не поддержу ненавистнические высказывания. Мир – это идеал, в который я твердо верю», – написал Аталь в соцсетях.