Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал поражение от «Реймса» (1:2) в матче 26 тура лиги 1.

«Присутствует чувство разочарования, — приводит слова Дисаси официальный сайт «Монако». — Нам не хватило четкости в действиях, и мы были наказаны в концовке игры. Мы готовимся к большому количеству встреч в марте, и хотелось набрать три очка, чтобы впоследствии действовать увереннее. Нам это, к сожалению, не удалось, но нужно сохранять положительный настрой и смотреть в будущее«.

По словам защитника, так как встреча проходила под контролем «Монако», поражение стало еще более болезненным.

«Мы успешно владели мячом и создали много опасных моментов. Нас поймали на контратаке, но таков футбол. Мы должны действовать хладнокровнее, чтобы такой сценарий больше не повторился. Можно ли сказать, что погоня за тройкой лидеров окончена? Очевидно, что это не положительный результат, но впереди еще 12 игр. Мы будем биться до конца. Я уверен в нашей команде, и мы знаем, что можем добиться многого«, — сказал он.

После 26 туров лиги 1 «Монако» набрал 38 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.