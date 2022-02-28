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Сегодня, 06:38

Защитник «Монако» Дисаси — о шансах на топ-3: «Будем биться до конца. Я уверен в команде»

Защитник «Монако» Дисаси прокомментировал поражение от «Реймса»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Монако» Аксель Дисаси прокомментировал поражение от «Реймса» (1:2) в матче 26 тура лиги 1.

«Присутствует чувство разочарования, — приводит слова Дисаси официальный сайт «Монако». — Нам не хватило четкости в действиях, и мы были наказаны в концовке игры. Мы готовимся к большому количеству встреч в марте, и хотелось набрать три очка, чтобы впоследствии действовать увереннее. Нам это, к сожалению, не удалось, но нужно сохранять положительный настрой и смотреть в будущее«.

По словам защитника, так как встреча проходила под контролем «Монако», поражение стало еще более болезненным.

«Мы успешно владели мячом и создали много опасных моментов. Нас поймали на контратаке, но таков футбол. Мы должны действовать хладнокровнее, чтобы такой сценарий больше не повторился. Можно ли сказать, что погоня за тройкой лидеров окончена? Очевидно, что это не положительный результат, но впереди еще 12 игр. Мы будем биться до конца. Я уверен в нашей команде, и мы знаем, что можем добиться многого«, — сказал он.

После 26 туров лиги 1 «Монако» набрал 38 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/аксель-дисаси-мы-будем-бороться-до-ко/

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Матч завершен (ПЕН)

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21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
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Чемпионат Франции: «ПСЖ» победил «Сент-Этьен», «Монако» уступил «Реймсу» и другие матчи 26-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 5 2 56-23 62
2
 Ницца 26 14 5 7 37-21 46
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 26 13 4 9 51-25 43
5
 Страсбур 26 12 7 7 48-31 43
6
 Ланс 26 11 7 8 42-37 40
7
 Нант 26 11 6 9 34-29 39
8
 Лион 26 10 9 7 34-32 38
9
 Лилль 26 10 9 7 33-35 39
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 26 11 4 11 41-38 37
12
 Брест 26 8 8 10 34-38 32
13
 Реймс 26 7 10 9 30-30 31
14
 Анже 26 7 8 11 31-38 29
15
 Клермон Фут 26 7 7 12 27-42 28
16
 Лорьян 26 5 9 12 21-39 24
17
 Труа 26 5 7 14 23-41 22
18
 Метц 26 4 10 12 25-45 22
19
 Сент-Этьен 26 5 7 14 27-50 22
20
 Бордо 26 4 10 12 38-63 22
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38 тур
25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 2 : 4
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 0 : 0
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 3 : 1
27.02 15:00
Монако – Реймс
 1 : 2
27.02 17:00
Анже – Ланс
 1 : 2
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 0 : 1
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 1 : 1
27.02 17:00
Метц – Нант
 0 : 0
27.02 19:05
Труа – Марсель
 1 : 1
27.02 22:45
Лион – Лилль
 0 : 1
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 13
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 22 2 4
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Тежи Саванье

Монпелье

 21 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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