Серхио Рамос получил предложение от клуба МЛС
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос входит в сферу интересов «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Footmercato.
За «ПСЖ» испанский защитник в нынешнем сезоне принял участие только в пяти матчах и забил гол. Из-за различных травм 35-летний футболист пропустил уже 29 матчей.
Действующее соглашение Рамоса с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|19
|5
|2
|56-23
|62
|
2
|Ницца
|26
|14
|5
|7
|37-21
|46
|
3
|Марсель
|26
|13
|8
|5
|39-24
|47
|
4
|Ренн
|26
|13
|4
|9
|51-25
|43
|
5
|Страсбур
|26
|12
|7
|7
|48-31
|43
|
6
|Ланс
|26
|11
|7
|8
|42-37
|40
|
7
|Нант
|26
|11
|6
|9
|34-29
|39
|
8
|Лион
|26
|10
|9
|7
|34-32
|38
|
9
|Лилль
|26
|10
|9
|7
|33-35
|39
|
10
|Монако
|26
|10
|8
|8
|39-29
|38
|
11
|Монпелье
|26
|11
|4
|11
|41-38
|37
|
12
|Брест
|26
|8
|8
|10
|34-38
|32
|
13
|Реймс
|26
|7
|10
|9
|30-30
|31
|
14
|Анже
|26
|7
|8
|11
|31-38
|29
|
15
|Клермон Фут
|26
|7
|7
|12
|27-42
|28
|
16
|Лорьян
|26
|5
|9
|12
|21-39
|24
|
17
|Труа
|26
|5
|7
|14
|23-41
|22
|
18
|Метц
|26
|4
|10
|12
|25-45
|22
|
19
|Сент-Этьен
|26
|5
|7
|14
|27-50
|22
|
20
|Бордо
|26
|4
|10
|12
|38-63
|22
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|23:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|5.03
|19:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|5.03
|23:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|6.03
|15:00
|
Сент-Этьен – Метц
|- : -
|6.03
|17:00
|
Бордо – Труа
|- : -
|6.03
|17:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|6.03
|17:00
|
Реймс – Страсбур
|- : -
|6.03
|17:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|6.03
|19:05
|
Лилль – Клермон Фут
|- : -
|6.03
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|13
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|22
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|21
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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