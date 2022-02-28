Серхио Рамос получил предложение от клуба МЛС

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос входит в сферу интересов «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Footmercato.

За «ПСЖ» испанский защитник в нынешнем сезоне принял участие только в пяти матчах и забил гол. Из-за различных травм 35-летний футболист пропустил уже 29 матчей.

Действующее соглашение Рамоса с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.